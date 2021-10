Régis Labeaume recevra la Légion d’honneur

Le maire sortant de Québec va recevoir samedi la plus grande distinction française des mains de l'ancien premier ministre et membre du Conseil constitutionnel Alain Juppé.

Régis Labeaume et Alain Juppé se connaissent depuis 2008. En 2016, le maire de la capitale avait invité les ressortissants français vivant à Québec à appuyer l'ancien premier ministre et ex-maire de Bordeaux dans la course à la présidentielle de 2017. M. Juppé avait perdu la course à la primaire de la droite et du centre.

Après 14 ans passés à la mairie de Québec, Régis Labeaume a annoncé en mai dernier qu'il ne briguerait pas d'autre mandat. Il remettra les clés de l'hôtel de ville le mois prochain.

La Légion d'honneur est remise au nom du chef d'État français pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité. Elle ne se demande pas et ne s’accompagne d’aucun avantage matériel ou financier, précise la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

Chaque année, plus de 300 personnes hors du territoire français sont ainsi distinguées.

M. Labeaume recevra le grade de Chevalier. Les insignes lui seront remis samedi à 15 h à l'hôtel de ville en présence du consul général de France à Québec, Frédéric Sanchez.