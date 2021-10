Retour en force des embouteillages à Québec

À 16 h 10, les voitures avancent péniblement, pare-chocs contre pare-chocs, sur l’autoroute Félix-Leclerc entre les autoroutes Laurentienne et Robert-Bourassa. La circulation est pire qu’avant la pandémie.

Dans la grande région de Québec sur l'autoroute 40 à la hauteur de la 1re Avenue, on est à 103 % des débits de circulation qu'on avait avant la pandémie , avance Nicolas Vigneault, porte-parole au ministère des Transports du Québec (MTQ).

Lors du confinement l'année dernière, le nombre de véhicules avait diminué de moitié sur les routes. Mais depuis le printemps dernier, le débit sur les autoroutes de la région n’a jamais cessé d’augmenter.

Selon les données de la Société de l’Assurance automobile du Québec, il y a 14 164 véhicules de promenade de plus dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches par rapport à 2019.

Le nombre d’usagers du transport en commun a aussi diminué. Le taux d’achalandage dans les autobus du RTC est de 62 % par rapport au même moment de l’année avant la pandémie.

Certains me disent qu'ils craignent de retourner dans les transports en commun. On est collés sur les autres, on dirait que c'est un réflexe qu'on a un peu moins ces jours-ci, alors on prend l'auto.

Une citation de :Marc-André Boivin, chroniqueur à la circulation de Radio-Canada