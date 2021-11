Victime de son succès, la ville de Mont-Tremblant à la croisée des chemins

Après quelques détours par un nouveau quartier sans âme, nous passons devant un panneau qui fait la promotion d'un développement à venir, le mot solitude est mis en exergue.

Je ne pense pas que ça va être la solitude bien longtemps , ironise le président des Amis de Mont-Tremblant.

Ce gestionnaire expérimenté a le verbe facile et une voix chaleureuse, mais il fronce les sourcils quand il parle de l'avenir de Tremblant .

Une douzaine de chantiers d'envergure sont en cours, et pour quelques-uns, on parle de centaines de logements.

C'est le cas du quartier qui occupera le parcours La Belle, du golf Gray Rocks, longtemps très fréquenté par la population locale, vendu depuis à un promoteur de la région. Les verts, désormais à l'abandon, vont accueillir plus de 300 logements.

En roulant sur les petites routes qui sillonnent ce magnifique site vallonné et bordé de forêts, Jean-Luc Trahan m'explique qu'un groupe de citoyens a mené une grande bataille pour tenter de conserver le domaine tel quel.

Ils ont réclamé de la Ville qu'elle achète les lieux, estimés à l'époque à 6 millions de dollars, une somme considérable, mais à la portée de cette riche municipalité. Mais peine perdue : les élus ont tout au plus imposé quelques contraintes au promoteur, dont la préservation d'espaces verts.

Ce havre de paix se transformera donc en un quartier résidentiel doté d'espaces commerciaux, symbole de la mutation en cours.

À Mont-Tremblant, des quartiers voient le jour à proximité des terrains de golf. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Des citoyens inquiets

Bruit, embouteillages, coupes à blanc, réseaux hydriques modifiés, manque de cohérence architecturale, absence de planification... La liste des doléances des Amis de Mont-Tremblant est longue, mais semble au diapason de la colère citoyenne. L'organisme, créé au mois d'août, compte déjà plus 400 membres préoccupés par le développement immobilier.

M. Trahan lui-même est directement concerné. Lorsqu'il a acheté son appartement, il y a 10 ans, il a été charmé par la superbe vue sur le lac et la station de ski. Mais depuis quelques mois, un bâtiment imposant masque le plan d'eau. Au total, plus de 70 logements de luxe vont y être construits.

Il déplore de ne pas avoir été suffisamment informé avant le début des travaux, notamment à propos de la hauteur de l'édifice.

On souhaite un développement harmonieux, que ce soit fait dans un contexte de transparence. Souvent, on apprend que les projets se font quand il est trop tard. Une citation de :Jean-Luc Trahan, président, Les Amis de Mont-Tremblant

Et la planification fait en plus défaut, selon lui. Il prend en exemple le réseau routier qui n'est plus adapté. Ainsi, seulement deux axes relient la station de ski à l'autoroute, malgré tous les bouleversements survenus. Embouteillages et manque de stationnement sont devenus monnaie courante les jours d'affluence.

M. Trahan milite pour une vaste consultation sur l'avenir de la ville afin que le développement immobilier se soumette à l'acceptabilité de la communauté et corresponde aux besoins de la population.

Un important terrassement a été réalisé pour installer notamment un stationnement. Photo : Vincent Rességuier

Un boom immobilier, mais une crise du logement

Malgré un rythme de construction effréné, il est bien difficile de trouver des logements abordables. Les maisons de luxe et les locations à court terme se taillent la part du lion.

Il y a trois mois, le Montréalais Remy Morneau-Gagnon a trouvé un emploi dans un hôtel à Lac-Mercier, mais il a eu de grandes difficultés à se loger. Après d'intenses recherches, il vient de trouver une colocation, ce qu'il n'avait pas du tout envisagé à l'origine.

Je me demandais où j'allais aller. Pour le locatif, pour le long terme, c'est très difficile de trouver. Une citation de :Remy Morneau-Gagnon, résident de Mont-Tremblant

Une situation qui ne surprend pas le courtier immobilier Julien O'Keefe. Et qui n'est pas sans conséquence, puisque la population locale est en grande partie employée par les restaurants, hôtels et autres institutions touristiques de la région. Ce n'est pas des mégasalaires, précise-t-il, 40 000 $ en moyenne .

Il était plus facile de se loger avant la pandémie, mais le télétravail a changé la donne. Et les nouveaux acheteurs ont davantage de moyens, ils travaillent pour des compagnies de Montréal ou de Toronto.

Leur arrivée a fait monter les prix à mesure que les occasions devenaient rares. M. O'Keefe constate que les projets en cours ne répondent pas aux besoins de la population.

Il n'y a pas assez de petites maisons que la famille moyenne peut acheter, des maisons plus abordables. Malheureusement, ce que l'urbanisme semble encourager, c'est des gros projets, des maisons d'un million et plus. Une citation de :Julien O'Keefe, courtier immobilier

Mont-Tremblant : la ville ou la campagne?

L'identité de Tremblant menacée?

Depuis 32 ans, Isabelle Rochefort réside à Lac-Mercier, un hameau situé à 5 km de la station de ski. Jusqu'ici, cette zone était peu fréquentée par les touristes et les villégiateurs.

Cette passionnée de plein air est une amoureuse de la nature et du calme, mais depuis le printemps 2020, elle est réveillée au petit matin par le bruit de machines et les opérations de dynamitage rythment la vie du quartier.

Dans le quartier d'Isabelle Rochefort, la forêt est remplacée par de nouvelles constructions. Photo : Vincent Rességuier

Sur la montagne où se trouve sa maison apparaissent des cratères au milieu des arbres. Ce sont les terrassements qui accueillent progressivement d'énormes maisons individuelles.

Ce qui irrite par-dessus tout Isabelle Rochefort, c'est la signature architecturale des nouveaux bâtiments, notamment sur la rue principale. Ils sont bien plus volumineux que les anciens et souvent recouverts de matériaux préfabriqués.

Ça détonne complètement avec notre architecture, avec le revêtement. Tout est en bois ici. Nous on est au Mont-Tremblant, dans les Laurentides, on n'est pas à Blainville ou à Laval. Une citation de :Isabelle Rochefort, résidente de Mont-Tremblant

Mont-Tremblant n'est pas une ville comme les autres. Le centre de villégiature a vu le jour en 1939 et il a développé au fil du temps des allures de cité alpine. Le bois est prédominant.

Le courtier immobilier et promoteur Michel Beaulieu habite la région depuis plus de 40 ans. Il se préoccupe lui aussi de l'esthétique des bâtiments et déplore que les constructeurs n'hésitent pas à tailler dans les montagnes, sans respecter le relief.

On est une station de ski, on est en montagne, dit-il, il n'y a rien qui est droit, il y a une certaine romance, une certaine poésie à faire du développement en montagne.

Il regrette que les promoteurs de la région de Montréal calquent un modèle d'urbanisme utilisé dans les banlieues sur terrain plat.

On est le Chamonix ou le Zermatt du Québec. Il faut être respectueux de ce caractère. Une citation de :Michel Beaulieu, courtier immobilier et promoteur

Le président des Amis de Mont-Tremblant, Jean-Luc Trahan, anticipe, lui, des risques d'inondation en cas de fortes pluies, d'autant que développement rime souvent avec coupe à blanc.

Il redoute que les bassins versants soient affectés, tout en rappelant qu'une route de montagne, le chemin Duplessis, qui relie les versants sud et nord de Tremblant, a été détruite par les fortes pluies du 30 juin dernier.

L'urbanisme au cœur de la campagne électorale

Luc Brisebois, le maire sortant qui brigue un troisième mandat, reconnaît que son bilan est loin d'être exemplaire. Il assure qu'avec la pandémie, de nombreux élus de la région ont été dépassés par l'embrasement du marché immobilier.

On a fait quelques erreurs par le passé, on fait notre mea culpa. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Une citation de :Luc Brisebois, maire sortant de Mont-Tremblant

Au début d'octobre, le conseil municipal a adopté une résolution de contrôle intérimaire qui empêche tout nouveau développement pendant trois mois. S'il est réélu, M. Brisebois entend revoir le plan d'urbanisme et le rendre plus contraignant pour les promoteurs.

Trop peu, trop tard, selon son concurrent, le candidat Michel Savard, qui milite, lui, pour un changement de culture radical. Il estime que la municipalité devrait arrêter de courir après les nouveaux revenus générés par les taxes foncières.

En ce moment, on a une culture de mortiers et briques. Or, on pense que notre richesse doit se démontrer par des bâtiments nouveaux, une belle piscine, un beau gymnase. C'est toutes des choses dont la population a besoin. Mais je pense qu'il faut se poser la question : est-ce qu'il faut continuer à croître? On est une ville riche, mais on a encore beaucoup de gens pauvres.

Pendant cette campagne municipale, l'avenir de la ville est au cœur des débats, alors que pour la première fois depuis le début du siècle, une liste d'opposition va affronter l'administration en place.