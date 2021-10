Une vingtaine d’élèves de moins de 12 ans touchés par une éclosion de COVID à T.-N.-L.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador relève à compter de minuit le niveau d’alerte dans plusieurs communautés de la péninsule de Burin.

Il y a 21 élèves de l’académie Sacred Heart, à Marystown, qui ont été déclarés positifs à la COVID-19 et les autorités de santé publique ignorent ce qui a causé cette éclosion, a indiqué vendredi dans un point de presse la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de la province.

L’école accueille quelque 380 enfants, de la maternelle à la 7e année. L’enseignement s’y fera en ligne jusqu’à nouvel ordre.

Jusqu’ici, on compte 25 cas à Marystown et ses environs, et 22 des personnes touchées ont 12 ans ou moins.

Aucun vaccin contre la COVID-19 n'est disponible pour les moins de 12 ans.

Mesures dans la péninsule de Burin

À compter de minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs communautés dans la péninsule de Burin passent au niveau d’alerte 3, ce qui signifie le retour de certaines restrictions temporaires.

On demande entre autres aux ménages de limiter leurs contacts aux 10 mêmes personnes, la capacité d’accueil des restaurants est réduite à 50 % de leur clientèle habituelle et des établissements comme les bars et les salles de bingo sont fermés.

Les restrictions seront en place de la partie sud de Red Harbour jusqu’à Epworth-Grand Salmonier, ce qui inclut les communautés suivantes : Jean de Baie, Spanish Room, Rock Harbour, Marystown, Beau Bois, Fox Cove-Mortier, Burin, Lewin’s Cove, Garnish et Frenchman’s Cove.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dans la péninsule de Burin, la zone encadrée sur cette carte passe au niveau d'alerte 3 et est touchée par de nouvelles restrictions temporaires à compter du 23 octobre 2021. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador / OpenStreetMap, CC-BY-SA

La Dre Fitzgerald a qualifié de plutôt bonne la couverture vaccinale dans la péninsule de Burin, en particulier chez les 50 ans et plus.

Elle aimerait que la protection vaccinale augmente chez les gens dans la vingtaine qui vivent dans cette région, puisque seulement deux sur trois sont pleinement vaccinés, dit-elle.

30 nouveaux cas de COVID-19 en deux jours

La Dre Janice Fitzgerald a indiqué vendredi que 30 nouveaux cas de COVID-19 au total avaient été dépistés à travers la province depuis le dernier bilan, divulgué mercredi.

De ce nombre, 27 se trouvent dans la région est de l’île de Terre-Neuve, et 21 des individus touchés dans cette région sont âgés de 20 ans ou moins. Les trois autres cas se trouvent dans la région centrale.

Quatre personnes atteintes de COVID-19 étaient hospitalisées vendredi à Terre-Neuve-et-Labrador, une de moins qu’il y a 48 heures.

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a augmenté, passant de 46 à 62 dans les deux derniers jours.

Vaccination contre la grippe et la COVID

Au moins 85 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 sont pleinement vaccinés. Photo : Reuters / Inquam Photos / Octav Ganea

La vaccination contre la grippe saisonnière est en cours à Terre-Neuve-et-Labrador. La Dre Fitzgerald souligne que l’on peut se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 en une seule visite à la clinique ou la pharmacie.

D'après les plus récentes données provinciales sur la vaccination, publiées le 18 octobre, il y a maintenant 85 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 qui sont considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Un peu plus de 92 % ont reçu au moins une dose.