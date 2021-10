Alignement des directives pour le sport interscolaire avec les autres organisations

Le ministère de l’Éducation avait partagé avec les écoles de nouvelles lignes directrices jeudi qui limitaient la participation de spectateurs aux événements sportifs intérieurs et extérieurs des sports interscolaires.

Des joueurs et des entraîneurs ont dénoncé le fait que les équipes scolaires étaient traitées différemment des autres organisations sportives, comme le hockey mineur.

Une pétition avait été lancée et a recueilli 8000 signatures.

Dans une note envoyée aux directions d’écoles par la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, on apprend que ces règles changent de nouveau.

Dorénavant, les jeunes de 12 ans et moins non vaccinés pourront participer aux sports interscolaires et parascolaires , peut-on lire.

De plus, les spectateurs pourront assister aux parties sportives qui se dérouleront à l’extérieur ou dans un aréna. Ils devront être vaccinés et respecter la distanciation physique.

Le ministère de l’Éducation doit préciser les consignes pour les sports intérieurs sous peu selon Mme Boudreau.