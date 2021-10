Ottawa prête pour d’autres allégements sanitaires liés à la COVID-19

C'est du moins de ce qu'affirme Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA).

Les restaurants, les bars et les salles d'entraînement de l'Ontario pourront accueillir plus de clients à partir de lundi, selon une source au sein du gouvernement de Doug Ford qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat.

Nous sommes prêts. Il y a eu plusieurs communications qui ont été faites auprès de nos membres. Les membres de la Coalition des zones d'amélioration commerciale ont également été bien mis au parfum , soutient Mme Sarazin.

Le gouvernement Ford va dévoiler vendredi sa stratégie à plus long terme pour éliminer les mesures sanitaires liées à la COVID-19 qui sont toujours en place. L’objectif est de donner aux Ontariens une idée plus précise de ce qui les attend.

La province devrait, entre autres, annoncer un assouplissement des limites de capacité d'accueil dans les restaurants, les bars et les salles d’entraînement.

Mme Sarazin espère une levée complète des mesures dans les restaurants, notamment.

Vous savez, on a eu tellement de changements au niveau de l'entrepreneuriat. Il n'y a plus grand-chose qui nous dérange. On est rendus habitués

Une citation de :Lise Sarazin, Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale