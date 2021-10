Ultra Nan s’invite dans la campagne électorale municipale

L'artiste assure qu'il ne vise pas à proposer une candidature satirique, mais qu'il a voulu réagir au monde électoral.

Souvent, on voit des gens qui se présentent avec des slogans et des phrases. Pourquoi c'est eux qui nous vendent un programme? [...] C'était un peu pour rectifier le tir côté citoyen.

J'ai eu envie de mettre de l'avant ce que moi, je considère important. C'est sûr qu'il ne faudrait pas chaque citoyen fasse ça parce que ça serait l'enfer dans la ville, 150 000 pancartes! Une citation de :Ultra Nan

En moins de trois jours, l'artiste a produit près d'une centaine d'oeuvres militantes. Son matériel de base est constitué de vieilles pancartes récupérées des poubelles d'un semencier produisant des OGMorganisme génétiquement modifié .

C'est presque ironique de faire des pancartes "Je vote pour la nature" avec à l'endos un produit de semence OGMorganisme génétiquement modifié , c'est très cocasse. Mais en même temps, je ne pouvais pas produire des pancartes en plastique pour parler d'environnement.

Ultra Nan a produit près d'une centaine de pancartes en trois jours. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

À travers cette action, Ultra Nan affirme qu'il n'a pas voulu donner d'appui à un candidat ou à un autre, même s'il a ses préférences .

Je n'ai pas de parti pris pour aucun candidat [...] Dans mon approche, c'était vraiment d'émettre des idées par rapport à l'importance de la nature, de demain, comment on construit notre société.

Il faut penser plus que jamais à la collectivité [...] Il y a des situations à Sherbrooke où on voit qu'il y a des besoins criants dans le domaine social. Une citation de :Ultra Nan

Une méthode illégale?

Ultra Nan ne s'est pas renseigné à savoir si son action était légale ou non. Est-ce que ça détériore? Non, donc ce n'est pas criminel. Mais au niveau municipal, je pense que toute forme d'affichage doit passer par une acceptation, et je n'ai pas passé par cela.

Une fois que c'est rendu dans la rue, ça ne m'appartient pas. Si, après les élections, les gens en veulent une, ils peuvent les prendre [...] Si les pouvoirs municipaux préfèrent les retirer, ils pourront toujours le faire! Je n'ai pas de pouvoir par rapport à cela! Une citation de :Ultra Nan

Selon le Règlement municipal à la Ville de Sherbrooke, l'affichage d'une enseigne d'opinion n'est pas permise.

La Ville de Sherbrooke a été informée de la démarche de l'artiste. Elle a toutefois indiqué à Radio-Canada qu'elle n'avait pas l'intention d'agir dans ce dossier.