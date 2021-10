Sondage : l’état des routes et le logement, priorités des électeurs de Gatineau

L’état du réseau routier municipal et l’accès au logement et à la propriété arrivent en tête de liste des dossiers municipaux prioritaires pour les résidents de Gatineau, selon un sondage CROP commandé par ICI Ottawa-Gatineau.

Une personne sur deux estime que l’un de ces deux enjeux devrait être prioritaire pour la municipalité. Questionnés sur un total de dix dossiers, 29 % des répondants ont choisi les routes et 21 % ont choisi les enjeux liés au logement.

Selon le président de la firme CROP, Alain Giguère, les préoccupations concernant l’état du réseau routier sont également présentes dans plusieurs autres villes du Québec. C’est comme s' il y a une conscience que le réseau routier est vieillissant. Il a besoin de modernisation. Il a probablement aussi besoin d'accueillir des modes alternatifs de mobilité.

Les personnes de 55 ans et plus seraient les plus soucieuses de cet enjeu et de celui du logement. Cette idée qu’il y a une certaine vulnérabilité de la clientèle plus âgée par rapport au logement. Cela envoie un message aux politiciens en espérant qu’ils vont trouver des solutions, les aider par rapport à cet enjeu , explique Alain Giguère.

L’environnement arrive en fin de liste des choix des répondants, avec 4 %. Un résultat surprenant, selon M. Giguère, alors qu’ailleurs au Québec, cet enjeu récolte habituellement encore 15 et 20 % des dossiers prioritaires.

Je pense qu’on perçoit l’environnement comme une responsabilité qui est plus d’autres niveaux de gouvernement que celui du municipal , ajoute le président de CROP.

Le centre-ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Nouvelle vocation pour les édifices fédéraux

Une forte majorité des Gatinois sont en faveur d’une utilisation nouvelle des édifices fédéraux du centre-ville de Gatineau dans le contexte du télétravail.

Selon le sondage, 83 % des répondants voudraient voir ces bureaux réutilisés notamment pour pallier la pénurie de logements, une idée mise de l’avant par le maire Maxime Pedneaud-Jobin et des acteurs du milieu communautaire.

Je ne sais pas si c’est possible, mais c’est une belle solution et ça fait vraiment l’unanimité , souligne le président de CROP.

Les participants au sondage ont également été questionnés sur l’avenir du centre-ville de Gatineau. Cette fois, les avis sont plus partagés quant aux solutions proposées pour sa relance.

La diversification de l’offre commerciale du centre-ville arrive en tête des options, avec 32 %, et la densification de sa population, deuxième avec 18 %.

Faible appui au projet de tramway

Quant au projet de tramway dans l’ouest de la ville, les répondants sont encore une fois partagés. Seuls 58 % des Gatinois seraient d' accord pour que le projet de transport demeure l'une des priorités de la prochaine administration.

Méthodologie : Le sondage commandé par Radio-Canada a été mené au téléphone et en ligne auprès de 502 citoyens de Gatineau du 7 au 16 octobre 2021. La distribution géographique du sondage est aléatoire. Comme une partie du sondage est non-probabiliste, il n'y a pas de marge d'erreur précise. Mais avec un échantillon de cette taille, l'estimation de la marge d'erreur serait de 4 %.