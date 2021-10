Deux nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent dans la Manicouagan vendredi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre deux nouveaux cas de COVID-19 vendredi dans la MRC de la Manicouagan.

Avec trois nouvelles guérisons, c'est un total de 42 cas qui sont actifs sur le territoire. Depuis le début de la pandémie, 680 cas ont été dépistés sur la Côte-Nord.

Jeudi, deux cas étaient également enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Manicouagan et dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières.

Selon la liste des écoles qui ont au moins un cas de COVID-19 du gouvernement du Québec, trois écoles du Centre de services scolaires de l'Estuaire ont au moins un cas. Il s'agit de l'école Les Dunes à Pointe-aux-Outardes, ainsi que les écoles Leventoux et St-Coeur-de-Marie à Baie-Comeau.

En date du 20 octobre, 84 % des Nord-Côtiers de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés. C'est un point de pourcentage de plus que la semaine précédente. 87 % des Nord-Côtiers admissibles ont reçu au moins une dose d'un vaccin.

Au Québec, la santé publique recense 434 nouveaux cas de COVID-19, 8 décès supplémentaires et 14 hospitalisations en moins.