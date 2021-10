17 nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de La Matapédia

Cas de COVID-19 par MRC Cas de COVID-19 par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 419 Les Basques 222 Rimouski-Neigette 857 (-1) La Mitis 199 La Matanie 263 La Matapédia 170 (+17) Indéterminés 0

Le directeur régional de la santé publique, Dr Sylvain Leduc, précise qu’une transmission communautaire et une transmission au sein des écoles ont été observées à Amqui.

Quand il y a deux transmissions qui s’alimentent l’une et l’autre, on doit prendre des mesures pour cesser la contamination , indique le Dr Leduc.

La transmission communautaire s’explique entre autres par la plus faible couverture vaccinale dans la MRC, parmi toutes les MRCMunicipalité régionale de comté du Bas-Saint-Laurent, avec 78,2 %, selon le directeur régional.

Ainsi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a ouvert une clinique de dépistage massif vendredi, à Amqui, pour tester principalement les élèves et leur entourage. 700 plages horaires pour des rendez-vous ont été ouvertes. Vendredi matin, plus de 400 rendez-vous avaient déjà été attribués.

Par ailleurs, un cas répertorié dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette a été retranché du bilan du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Ces 17 nouveaux cas portent le bilan de personnes infectées à 4225 dans la région depuis le début de la pandémie. Au total, on dénombre 66 cas actifs sur le territoire bas-laurentien. Le nombre d’hospitalisations demeure stable, à trois.

Fermeture d’une classe à l’école de l’Aquarelle à Rimouski

Par ailleurs, le Centre de Service scolaire des Phares confirme la fermeture d’une classe de niveau primaire à l’école l’Aquarelle.

Un élève est atteint de la COVID-19. Un employé avait d’abord été diagnostiqué mercredi.

Les élèves de la classe ont été envoyés à la maison. Leur retour à l’école est prévu mardi prochain. Le port du masque pour tous les jeunes de cette classe sera exigé.

Un cas de COVID-19 a aussi été identifié cette semaine à l’École Beaux-Séjours à Sainte-Odile et trois autres cas à l’École des Cheminots de Saint-Rémi à Price. Pour le moment, il n’y a pas de fermeture de classe dans ces deux établissements.