Québec recense 434 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès de plus

Québec recense 434 nouveaux cas confirmés de COVID-19, 8 décès supplémentaires et 14 hospitalisations de moins au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie au Québec, 421 791 personnes ont contracté la COVID-19. De ce nombre, 405 663 ont pu se rétablir, tandis que 11 466 en sont décédées.

Parmi les 434 nouveaux cas de COVID-19, on compte 317 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, 9 personnes ayant reçu une seule dose et 108 personnes adéquatement vaccinées.

Sur le plan des hospitalisations, la situation s'améliore dans la province. On compte présentement 260 personnes qui nécessitent des soins dans un centre hospitalier en raison de la COVID-19. Il s'agit d'une diminution de 14 par rapport à hier.

De ces patients, 68 se trouvent aux soins intensifs, soit 4 de moins que la veille.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Si la situation semble globalement stable dans la province, elle se détériore toutefois dans le nord, au Nunavik. La région est celle qui compte le plus haut taux de cas actifs par 100 000 habitants, détrônant Chaudière-Appalaches.

Ces deux régions sont de loin celles qui sont les plus touchées, avec des taux de 180,4 pour le Nunavik et de 108,4 pour Chaudière-Appalaches. Suivent Laval (77,7), Montréal (69,8) et l'Estrie (68,6).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sur le front du dépistage, Québec a procédé à 28 997 prélèvements en date du 20 octobre, pour un taux de positivité de 1,3 %.

La campagne de vaccination continue d'aller bon train, avec 15 038 doses qui s'ajoutent au bilan, pour un total de 13 146 542 doses administrées au Québec.