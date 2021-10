Pas question que le Québec perde un siège aux Communes, s’insurge Blanchet

Le 15 octobre dernier, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a fait savoir qu’en vertu du réexamen de la carte électorale, le nombre de sièges à la Chambre des communes passera de 338 à 342 en 2024.

Dans la proposition du directeur des élections, établie à partir de calculs démographiques, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique recevraient des sièges supplémentaires, alors que le Québec passerait, lui, de 78 à 77 sièges.

C’est la première fois depuis 1966 qu’une province se verrait retirer un siège à la Chambre des communes à l’issue d'une révision de la carte électorale. Et bien sûr, c’est au Québec qu’il y aura une soustraction… , s'est indigné M. Blanchet.

C’est donc plate que ça arrive le lendemain d’une élection plutôt que la veille , a ironisé le chef bloquiste en expliquant qu’il ne s’agit pas que d’un siège, mais bien d’une perte du poids relatif du Québec au sein de la Fédération canadienne doublée d’un recul de l’influence du français au pays par le fait même.

On a un pays au sens international du terme qui prétend avoir deux langues officielles et dont les institutions, sur une base régulière, remettent en question le poids du seul territoire où la langue majoritaire est le français. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Pour M. Blanchet, le nombre de sièges accordés au Québec au Parlement canadien ne peut être que le fruit d’un calcul démographique. La réflexion doit être beaucoup plus importante que de dire : "Bing! Bang! Calculette électronique… on enlève un siège au Québec, on en rajoute un en Ontario, et quoi encore?"

Clause nation

Dans la mesure où les francophones constituent l’une des deux nations fondatrices du pays, un gouvernement ne peut faire en sorte de réduire intentionnellement son poids politique au sein de la Fédération. C’est pourquoi le Bloc réclame l’ajout d’une clause nation dans la loi qui révisera le découpage électoral au Canada.

Minimalement, la position du Bloc aujourd’hui, c’est que s’il y a quatre sièges qui s’ajoutent au total, bien il faut au moins qu’il y en ait un qui aille au Québec , a réclamé Yves-François Blanchet en point de presse.

Sans cela, a-t-il ajouté, il y a un enjeu de perte de poids relatif. On n’est pas dans un enjeu démographique et ça n’a jamais été des critères démographiques. Ça a toujours été des critères de patentage politique.

Sonia LeBel préoccupée

Le chef bloquiste n'est pas le seul à voir d'un mauvais œil ce retrait d'un siège pour le Québec au Parlement canadien. Mardi, la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Sonia LeBel, s'est dite très préoccupée par la nouvelle répartition des sièges proposée par Élections Canada.

Lors d'un point de presse mardi, la ministre LeBel a assuré qu'il était très important que ce ne soit pas le cas .

Pour nous, ce n'est pas une simple formule mathématique [...] Nous sommes la seule province francophone, au Québec, on a un statut particulier, nous avons une nation à défendre , a déclaré la ministre, qui a lancé un appel à tous les députés fédéraux qui représentent des citoyens du Québec pour défendre ce principe.

Rappelons que, selon les lois en vigueur au Canada, le directeur général des élections effectue une révision de la carte électorale chaque décennie à partir des estimations de la population fournies par le statisticien en chef du Canada et d'une formule prévue dans la Constitution.

À compter du mois de février prochain, des commissions indépendantes et non partisanes seront tenues dans chaque province avec pour mandat de redessiner les cartes électorales en tenant compte, notamment, de la population moyenne dans chaque circonscription afin d’assurer une représentation politique égalitaire des citoyens au Parlement.