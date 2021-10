« La victoire est à notre portée », affirme Valérie Plante

On fait une campagne qui dérange clairement nos adversaires, mais qui plaît aux Montréalais , a déclaré sa cheffe Valérie Plante vendredi matin lors d'un rassemblement militant dans l'arrondissement de Ville-Marie, au lendemain d'un débat passionné entre elle, Denis Coderre et Balarama Holness sur les ondes du réseau LCN.

La victoire est à notre portée , a-t-elle ajouté, référant au plus récent sondage CROP-Radio-Canada qui la place au coude-à-coude avec son adversaire Denis Coderre, alors qu'elle tirait de l'arrière dans les enquêtes d'opinion cet été.

Mais la bataille est loin d'être gagnée : d'ici le 7 novembre, il va falloir que l'on continue à rouler nos manches, à user nos chaussures [et] à rencontrer les citoyens , a prévenu la mairesse sortante.

On a un objectif. Et cet objectif-là, c’est la mairie, [mais c'est aussi] que tout le monde ici soit élu. Et cet objectif-là, il est atteignable. Il est totalement atteignable.

Une citation de :Valérie Plante, mairesse sortante et cheffe de Projet Montréal