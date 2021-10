COVID-19 : 492 nouveaux cas et 12 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 492 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès de plus. Un de ces décès est attribuable au nettoyage de données.

Un peu plus de 66 % des nouveaux cas touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation est inconnu.

Il y a 415 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est légèrement à la hausse, s'établissant à 3421 (+65).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le premier ministre Doug Ford doit annoncer vendredi la levée des limites quant au nombre de clients permis dans les salles à manger des restaurants, les bars et les centres d'entraînement. La mesure entrerait en vigueur lundi.

Les stades, les cinémas et les salles de concert, notamment, peuvent déjà faire salle comble.

Vaccination

Près de 25 800 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jeudi dans la province.

À l'heure actuelle, 87,7 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 83,6 %, les deux doses nécessaires pour être pleinement vaccinés.

Le nouveau certificat ontarien de vaccination avec code QR entre officiellement en vigueur vendredi. Plus de 4,5 millions d'Ontariens l'ont téléchargé comme preuve d'immunisation pour manger à l'intérieur des restaurants ou aller au cinéma ou dans un centre d'entraînement, indique la ministre de la Santé Christine Elliott.

Dépistage

Un peu plus de 28 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Plus de détails à venir