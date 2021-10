Une première équipe sportive universitaire portera un logo créé par un Autochtone

La création de l’ancien étudiant de l’UNBC Trevor Angus sera dévoilée samedi lors d’un match de soccer contre l’équipe Thompson Rivers WolfPack de Kamloops. Les joueurs de basketball porteront pour leur part le nouvel uniforme pour la première fois le 6 novembre.

L'artiste se dit étonné d'être le premier Autochtone à concevoir un logo sportif universitaire. Ça m’a surpris, mais je suis fier d’être le premier à le faire .

Les joueurs de soccer porteront pour la première fois le nouvel uniforme des Timberwolves de l'UNBC le 23 octobre. Photo : Université du nord de la Colombie-Britannique (UNBC)

Un pas vers la réconciliation

La devise de l’ UNBCUniversité du Nord de la Colombie-Britannique « En Cha Huná », qui signifie le « respect de toutes formes de vie » en langue Dalkelh, est également inscrite sur le nouvel uniforme.

Trevor Angus croit qu’il s’agit d’un pas de plus vers la réconciliation. Son logo est un moyen accessible de partager et enseigner la culture Gitxsan, d’autant plus que beaucoup de gens aiment le soccer et le basketball .

C'est une chose que nous partageons au Canada : notre amour pour les sports.

Avec les informations de Winston Szeto