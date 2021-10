Tramway : Marie-Josée Savard ouvre la porte à dévoiler le nombre d’arbres abattus

La Ville avait jusqu'au 21 octobre pour répondre aux questions du ministère de l'Environnement qui poursuit l'évaluation environnementale du projet de tramway.

Le printemps dernier, le Bureau de projet a annoncé qu'il optait pour un tunnel court sur le boulevard René-Lévesque. Le ministère voulait connaître l'impact d'une telle décision sur la coupe d'arbres entre la rue Turnbull et l'avenue des Érables puisque le tramway va dorénavant y circuler en surface.

L'aval de la Ville nécessaire

Dans une réponse à Radio-Canada, le ministère a confirmé avoir reçu les réponses de la Ville dans les délais prévus, mais affirme du même souffle, qu'elles ne sont pas publiques à moins que la Ville de Québec ne lui autorise.

En entrevue éditoriale sur Ici Première vendredi matin, la cheffe d'équipe Marie-Josée Savard a d'abord souligné qu'elle ne pouvait pas parler au nom de la Ville ou du Bureau de projet avant d'ouvrir la porte à rendre publiques les données sur l’abattage d’arbres sur René-Lévesque.

Si le ministère nous dit que toutes les questions ont été répondues et qu'il n'y aura pas d'autres échanges, moi je n'ai aucun souci, on n'a jamais caché quoique ce soit .

Plus les gens ont de l'information, mieux c'est. Ce ne serait pas gagnant pour nous de vouloir cacher de l'information Une citation de :Marie-Josée Savard, cheffe d'Équipe Marie-Josée Savard

Le chef de Québec 21 réclame que les réponses soient rendues publiques avant le scrutin du 7 novembre. Par communiqué, Jean-François Gosselin affirme que par transparence, par respect des citoyens et en considérant que cette décision impactera le vote du 7 novembre, la Ville se doit de les informer.

Analyse environnementale

Le ministère de l'Environnement veut savoir combien d'arbres matures seront abattus le long du tracé de 500 mètres. Il a demandé que la Ville de Québec fasse l'évaluation selon trois scénarios, dont un qui prévoit le retrait d'une voie de circulation dans chaque direction sur le boulevard René-Lévesque.

Le tramway circulera sur le boulevard René-Lévesque. Photo : Radio-Canada

Pour l'instant, la candidate à la mairie ne veut pas dire si elle privilégie cette option ou si elle l'écarte complètement. Elle attend la proposition qui sera présentée par les consortiums avant de se prononcer. Lorsqu'on aura à trancher, c'est quelque chose que l'on va devoir présenter aux citoyens. On ne va pas prendre une décision seul , promet-elle.

Coupe d'arbres

Marie-Josée Savard refuse de dire combien d'arbres seront coupés dans le projet. Il est trop tôt selon elle. Vous donnez un chiffre ce matin, je ne me sentirais pas à l'aise. Elle précise qu'il y aura un travail en continu pour en sauver le plus possible.

Elle souligne que la Ville travaille de concert avec l'Université Laval pour limiter l'abattage.