Une Première Nation ferme son foyer pour aînés en raison d’employés non vaccinés

Le foyer Pine Acres Home, qui compte 63 lits, fermera ses portes en janvier 2022. D’ici là, les résidents seront transférés dans des centres de soins voisins.

La Colombie-Britannique requiert que tous les employés des centres de soins longue durée et des résidences avec assistance aient reçu au moins une dose de vaccin au 12 octobre et une seconde au plus tard 35 jours après la première.

Selon le chef de la Nation Westbank, Christopher Derickson, un nombre insuffisant d’employés du centre Pine Acres, qui souffre déjà d’une pénurie de travailleurs, s'acquitte de cette obligation.

Nous avons déjà perdu 15 employés au total, plusieurs en raison d’épuisement professionnel.

Une décision difficile

La décision de fermer l’établissement est difficile, reconnaît-il. Certains employés y travaillaient depuis des décennies. Plusieurs y ont fait leur carrière et considéraient la communauté de Westbank comme leur propre famille.

La Première Nation travaille de concert avec la régie de la santé de l’Intérieur afin de relocaliser les résidents. Entre-temps, le chef Christopher Derickson espère que davantage de gens feront le choix de se faire vacciner.

Je sais qu’il existe des gens qui ne veulent pas se faire vacciner et j’espère que certains d’entre eux accepteront avec le temps que la vaccination est un moyen de nous sortir de la pandémie.

Avec les informations de Winston Szeto