176 travailleurs de la santé non vaccinés sont en congé sans solde

Ceux-ci ne sont pas vaccinés, mais refusent de passer les tests de dépistage de routine de la COVID-19.

Leur nombre était de 30 lundi, date butoir fixée par le gouvernement aux employés du Manitoba qui travaillent directement avec le public pour se faire vacciner.

Les travailleurs qui refusent de se conformer à cette exigence doivent cependant se soumettre à des tests de dépistage toutes les 48 heures.

Selon Soins communs du Manitoba, l’organisme qui coordonne les soins de santé dans la province, 56 % des 176 travailleurs de la santé, soit 99 personnes, proviennent de Santé Sud. Une région sanitaire avec le plus bas taux de vaccination de la province, soit 67,5 % en date de jeudi.

Vingt-six travailleurs de la santé sont placés en congé sans solde dans chacune des régions sanitaires de Prairie Mountain et d’Entre-les-Lacs et de l'Est. Vingt autres proviennent de la région de Winnipeg.

Par ailleurs, trois employés de Soins communs Manitoba sont forcés de prendre un congé sans solde. Pour sa part, Action cancer Manitoba n’a aucun employé placé en congé sans solde.

Selon les ordonnances sanitaires de la province, cette obligation s’applique à un large éventail de travailleurs de la santé, allant des médecins et des infirmières aux aides-soignants en passant par le personnel de nettoyage, ce qui représente environ 42 000 travailleurs de la santé. À ce jour, 37 264 d’entre eux ont divulgué leur statut vaccinal, indique Soins communs Manitoba.

Selon les autorités, 35 415 employés ont indiqué qu'ils étaient entièrement vaccinés, mais seulement 31 459 déclarations ont pu être vérifiées pour l'instant.

En outre, 1849 travailleurs de la santé ont affirmé avoir reçu une seule dose du vaccin et doivent passer les tests de dépistage réguliers.

La province prévoit une pression accrue sur son système de santé en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 en soins intensifs et du fait de l’arrivée de la saison de la grippe. Treize patients atteints de la maladie ont été admis en soins intensifs la semaine dernière.

Afin de maintenir les services de santé non liés à la COVID-19 comme les chirurgies et diagnostics non électifs et urgents, Soins communs Manitoba affirme que certains patients dans un état stable pourraient être transférés dans les prochains jours des hôpitaux de Winnipeg à des hôpitaux à l'extérieur de la ville.