En Alberta, le traçage peine à répondre à la quatrième vague

Il y a un mois, entre 320 à 360 traceurs travaillaient chaque jour en fonction du nombre de cas de COVID-19, indiquait Services de santé Alberta le 25 septembre. À ce moment, l’agence de santé publique ne connaissait pas le nombre total d’employés embauchés à ce poste.

Un porte-parole de AHSServices de santé Alberta a présenté des détails supplémentaires, le 12 octobre. La santé publique a près de 1124 traceurs et enquêteurs ainsi que 295 employés temporaires en fonction.

En comparaison, au sommet de la troisième vague en mai 2021, l’Alberta dénombrait environ 2500 personnes employés au traçage de contacts.

« Nous n'avons plus beaucoup de temps pour enquêter »

Malgré cette baisse importante d'effectifs, Services de santé Alberta dit qu’au moins 80 % des personnes qui obtiennent un résultat positif à leur test de dépistage de la COVID-19 reçoivent un appel d’un enquêteur dans les trois heures suivantes.

Des traceurs de contacts affirment toutefois que l'impact de leur rôle a été grandement réduit par un manque de personnel et l'affaiblissement des suivis.

Maintenant que [nos effectifs] sont bas, nous n’avons plus beaucoup de temps pour enquêter sur [la nature] du cas. Nous leur demandons s’ils ont des symptômes et quand ils ont débuté , a révélé Charlotte, un pseudonyme utilisé par CBC/Radio-Canada parce qu'elle craint pour son emploi.

Le nombre de cas qu’elle doit compléter a considérablement augmenté au mois de septembre, ajoute-t-elle, passant de deux par jour à huit.

Charlotte estime que son emploi n'aide plus à ralentir la propagation de la COVID-19, surtout depuis que les traceurs ne communiquent plus directement les contacts proches des personnes infectées.

Des parents m'ont dit [au téléphone] qu’ils ne le diront pas à l’école de leur enfant, car ils ne veulent pas qu’il se fasse ostraciser. Ce n’est pas quelque chose que les parents devraient avoir à faire, ça revient aux professionnels de le faire.

Un manque d’information

Aujourd'hui, Services de santé Alberta recueille de l'information sur les contacts proches uniquement si la personne infectée ou ses contacts fréquentent des endroits jugés à risque, tels que des centres pour personnes âgées.

Charlotte s’inquiète de ne pas pouvoir enregistrer plus d'informations par rapport à la transmission du virus. Ces données seraient utiles, selon elle, pour faire un bilan de la réponse provinciale face à la pandémie.

On ne fait même plus de traçage de contacts, on ne fait qu’avertir les gens [qu’ils ont le virus].

Ces données ne serviront à rien [...] j'entends tous les jours des gens me dire que toutes les personnes qu’ils connaissent sont malades sans se faire tester.

Près de 84 % des cas actifs dans la province proviennent d’une source inconnue, selon les données du 20 octobre. Le reste de ces cas sont liés à un contact proche, à une éclosion ou à un voyage.

Avec les informations de Sarah Rieger