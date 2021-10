Hausse des demandes d’aide psychologique à l’Université de Sherbrooke

Le directeur du Service de psychologie et d'orientation à l'Université de Sherbrooke, Bruno Collard, confirme que la tendance à la hausse remarquée au début de la pandémie se maintient.

Le nombre de demandes de consultation totale en psychologie est en hausse de 18 % par rapport à l’an dernier et de 9 % en moyenne par rapport aux trois dernières années.

C’est surtout la nature des demandes et la complexité des interventions qui augmente. C’est conforme à ce que l’on entend dans le réseau de la santé et dans les autres établissements. Une citation de :Bruno Collard, directeur du Service de psychologie et d'orientation à l'Université de Sherbrooke

L’anxiété à près de 18 % demeure le principal motif de consultation suivi des troubles de l’humeur et de dépression à environ 9 %.

Ça n’a pas beaucoup changé depuis deux ans , indique-t-il.

Bruno Collard mentionne qu’il est possible d'avoir accès à une consultation avec un psychologue à très bref délai, soit dans l’espace de quelques jours.

Pour entreprendre un suivi, l'attente est plus grande. Elle est d'environ huit à dix semaines. Nous avons 650 dossiers en attente. Le suivi peut atteindre jusqu’à huit séances , indique M. Collard.

Bruno Collard nuance cette hausse des demandes.

Ce n'est pas parce que nous avons plus de demandes que tout le monde va mal. Ceux dont l'équilibre psychologique ou mental était un peu plus précaire ou fragile ont eu moins accès pendant une plus longue période de temps à des facteurs de protection et c’est ce qui fait qu'ils semblent aller moins bien en ce moment , précise Bruno Collard.

Les demandes en orientation professionnelle sont aussi à la hausse.

Il y a une hausse des demandes en orientation. Mais du côté des motifs, ce n'est pas aussi clair. Les étudiants consultent davantage nos services à ce sujet , indique Bruno Collard.

Il lance un message positif concernant la mobilisation relative à l’aide psychologique.