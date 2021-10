Une intervenante de TDAH-Estrie présente à Magog

Une intervenante sera disponible à trois endroits.

Il était temps d'ouvrir un point de service dans Memphrémagog. L’intervenante sera présente l'équivalent d'une journée à Magog dans trois organisations. Nous allons aussi offrir un service en anglais , explique la directrice de TDAH-Estrie, Céline Landreville.

Cet organisme est complémentaire aux réseaux de la santé et scolaire.

Nous ne faisons pas de diagnostic. Mais nous donnons des conseils et des stratégies, en attente du diagnostic ou une fois que le diagnostic est fait, pour atténuer les impacts ou qu’ils disparaissent , explique Céline Landreville.

Les enfants, mais aussi les adultes peuvent être aidés par l’organisme qui fête cette année son 25e anniversaire.

Notre entente nous permet de développer un service avec des adultes ou le conjoint qui a besoin de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de la personne atteinte de TDAH , mentionne Mme Landreville.

Elle estime à 3000 personnes le nombre de personnes touchées par le TDAH dans la MRC de Memphrémagog.