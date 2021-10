L’heure des choix : entrevues avec les candidats à la mairie de Gatineau

France Bélisle et Jacques Lemay sont les deux premiers candidats à avoir été questionnés par notre équipe dans le cadre de Mairie de Gatineau : l'heure des choix.

Du 25 au 28 octobre, Radio-Canada présente cette série d'entrevues à l'occasion de la campagne électorale municipale. Mairie de Gatineau : l'heure des choix est l'occasion pour les Gatinois de mieux connaître les principaux candidats lors du scrutin du 7 novembre ainsi que leurs programmes.

Cinq candidats à la mairie seront questionnés par Mélanye Boissonnault, animatrice de l’émission Les Matins d’ici, Mathieu Nadon, chef d’antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau et Nathalie Tremblay, reporter spécialisée en politique municipale à Gatineau.

Pour participer à ces entrevues, les candidats devaient avoir présenté un programme électoral et des engagements financiers et mener une campagne. Les entrevues ont été enregistrées à la même date, mais seront diffusées selon un ordre déterminé par tirage au sort.

France Bélisle

L'entrevue intégrale avec France Bélisle, candidate indépendante à la mairie de Gatineau

Économie et fiscalité

Au cours de cet entretien, la candidate indépendante a été questionnée sur son plan de limiter la hausse des impôts fonciers à 1,9 % et de ne pas imposer de taxe dédiée aux infrastructures. France Bélisle compte faire appel à des solutions créatives afin de pallier le manque à gagner estimé à au moins cinq millions $ lors de la première année de mandat.

Mme Bélisle a aussi défendu les mesures incitatrices qu'elle propose pour les gens d’affaires et la place qu’elle compte leur accorder. Elle a réitéré son ouverture à retarder l'adoption du budget de la Ville si nécessaire.

Transport et infrastructures

Questionnée sur l’arrimage de Gatineau à Ottawa, soit par le tramway ou le 6e pont, la candidate estime que cela passe par un siège pour la Municipalité au conseil des ministres fédéraux.

Mme Bélisle s’est aussi prononcé sur la réfection des rues et la gestion des projets d’infrastructures récréatives et sportives.

Environnement

La candidate propose de doubler le nombre de bornes électriques sur le territoire, soit plus que les 250 bornes proposées par le Plan climat de la Ville.

Elle souhaite également améliorer le système d’autopartage et explorer le système d’écofiscalité, pour taxer les projets plus polluants être plus souple envers les projets verts.

Jacques Lemay

L'entrevue intégrale avec Jacques Lemay, candidat à la mairie de Gatineau

Environnement

Questionné sur ses engagements en matière d’environnement, le candidat indépendant Jacques Lemay dit vouloir s’attaquer aux problèmes de base en prenant des gestes concrets : comme bannir les publisacs et mieux appliquer le règlement sur la marche au ralenti des voitures.

M. Lemay s'est défendu de ne pas avoir de vision plus globale de l’urgence climatique et a réitéré son engagement de mettre en place le Plan climat adopté par la Ville.

Transport et infrastructures

M. Lemay propose que le projet de 6e lien avec Ottawa soit déplacé à la hauteur de l’aéroport de Gatineau, tracé qu’il estime plus rapide et moins dommageable. Face au problème de congestion dans l’ouest de la ville, il suggère de revoir la politique de télétravail, soulignant que la grande majorité des travailleurs souhaitent poursuivre le travail à la maison.

Le candidat a expliqué sa vision pour le réseau cyclable, la réfection des rues, et sa position contre le complexe multiglace.

Économie et fiscalité

Jacques Lemay propose une hausse de taxes de 2,9 %, ce qui inclut la taxe dédiée aux infrastructures, afin de permettre d’injecter les coûts nécessaires au maintien des rues, des arénas et des bibliothèques par exemple.

Le candidat a détaillé sa vision de la relance du centre-ville, qui repose sur la mise en place de services de proximité comme une épicerie.