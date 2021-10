Un terrain protégé à perpétuité près de la rivière Missisquoi

Ce nouveau statut lui a été désigné grâce à la générosité de John Haberl et sa famille, qui étaient propriétaires du lieu depuis 1992. La propriété a été donnée à la Fiducie foncière de la vallée Ruiter pour des fins de protection à perpétuité.

Le terrain est situé à proximité d'un corridor écologique et représente un habitat propice pour la tortue des bois, une espèce désignée menacée au Canada et vulnérable au Québec.

Ce don écologique réjouit la directrice générale de l'organisme Corridor appalachien, Mélanie Lelièvre.

Nous allons bientôt fêter notre 20e anniversaire. On se demandait si nous allions arriver au bout de cet exercice d'arriver au bout du nombre de donateurs propriétaires pour faire des projets de conservation. Mais plus on parle des projets qui se déploient, plus ça en inspire d'autres , explique Mme Lelièvre.

Mélanie Lelièvre affirme que les donateurs du genre sont de plus en plus nombreux.