C’est parti pour les Lions de Trois-Rivières dans l’ECHL

Les Lions ont toutefois été domptés rapidement en première période par les visiteurs qui ont marqué après seulement 15 secondes de jeu. Gordie Green a profité d’une passe de Marcus Power devant le filet pour marquer dans une cage presque déserte.

Malgré quelques bonnes chances, la formation trifluvienne n’a pas été en mesure de s’inscrire au pointage.

Les Growlers, pour leur part, ont ajouté deux buts à leur récolte avant la fin du premier tiers.

La foule a fait sentir sa présence à de nombreuses reprises, après une décision de l’arbitre ou une solide mise en échec d’un de ses favoris.

Le gardien Kevin Poulin, qui a joué 50 parties dans la Ligue nationale de hockey, est devant le but des Lions pour ce match inaugural.

Des cérémonies émotives

Avant même l’ouverture des portes à 18 h, des centaines d’amateurs attendaient de pouvoir entrer dans l’enceinte.

Des représentants des médias de tout horizon étaient également sur place, forçant l’organisation à installer des tables de débordement.

Sur le coup de 19 h, la fébrilité a monté d’un cran avec les cérémonies d’avant-match. Sur l’écran central, une vidéo montrant un forgeron créer le logo des Lions et des lieux emblématiques de Trois-Rivières a été présentée. Ni une ni deux, une salve d’applaudissements a retenti à la toute fin.

Les joueurs de la formation trifluvienne ont fait leur entrée sur la glace à tour de rôle. La foule a réservé un accueil particulier aux originaires de la cité de Laviolette, dont Alexis D'Aoust.

L’organisation avait demandé à d’anciens membres des Canadiens de Montréal d’effectuer la mise au jeu protocolaire. Parmi eux, Léon Rochefort, ayant évolué pour les Lions de Trois-Rivières entre 1955 et 1960, et Jean-Guy Talbot, gagnant de sept coupe Stanley.

Les spectateurs ont réservé une ovation debout à l’homme de 89 ans en plus de scander son nom à plusieurs reprises. Un hommage senti à en donner des frissons pour ce Trifluvien qui se déplace maintenant à l’aide d’un déambulateur.

Si quelques larmes ont coulé dans l’assistance, M. Talbot est demeuré humble, fidèle à son habitude. Est-ce la plus belle ovation que les amateurs lui ont réservée?

C’est la première… La seule affaire que j’espère, c’est que ce n’est pas la dernière. Une citation de :Jean-Guy Talbot

Jean-Guy Talbot a vu disparaître l’aréna qui portait son nom dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Une fois de plus, il a refusé d’en faire tout un plat, ni même d’admettre que cet amour réservé par les amateurs de la région est venu le réconforter.

Comme d’habitude, quand ils m’applaudissent… je suis content. Ce que j’espère, c’est que les gens vont continuer de venir. C’est le seul hockey qu’on a ici à Trois-Rivières. Il y a un bel aréna. C’est tellement beau. Je ne viendrai pas tous les jours, mais c’est certain que je vais revenir , a assuré l’ancien défenseur des Canadiens et des Blues de St.Louis.

Le propriétaire de Deacon Sports and Entertainment, Dean MacDonald, le commissaire de l’ECHL, Ryan Crelin, le directeur général des Lions, Marc-André Bergeron, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et le président et chef de la direction de Quebecor, Pier Karl Péladeau, les ont rejoints pour la photo officielle.

Plus de détails à venir