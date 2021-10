La moule zébrée finalement découverte dans le lac Massawippi

Après des années de lutte et d'inquiétudes, la moule zébrée a finalement fait son apparition dans le lac Massawippi. En réaction, Bleu Massawippi réclame carrément la fermeture de l'accès au lac.

La directrice générale de l'organisme l'a souvent répété durant les dernières années. On est chanceux , disait Michèle Gérin, chaque fois qu'il était question de l'absence de moules zébrées dans le lac Massawippi. Mais cet automne, la chance a tourné.

Une vingtaine de moules zébrées juvéniles y ont récemment été découvertes. Et les experts ne pèsent pas leurs mots devant la perspective que l'espèce aquatique envahissante s'installe dans le lac pour de bon. Un désastre est à prévoir qui affectera éventuellement tout le bassin versant en aval. Une catastrophe écologique, mais aussi un désastre économique et récréotouristique , craint la biologiste Isabelle Picard, spécialiste en faune aquatique chez Stantec.

Dans la paume d'une main, une moule zébrée apparaît toute petite. Mais en grand nombre, elle devient une réelle menace : épisodes croissants de cyanobactéries, blocage de prises d'eau et d'infrastructures, déclin des poissons et prolifération des herbiers font partie des conséquences directes de sa multiplication.

Le lac Massawippi est à l'aube de la pire des menaces, comme un diagnostic de cancer foudroyant Une citation de :Patrick Fréchette, président de Bleu Massawippi

Pour l'organisme de protection, il y a urgence d'agir. D'ailleurs, un comité de gestion de la moule zébrée a déjà été créé. Des experts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de Pêches et Océans Canada en font partie.

Vu les conditions du lac et son taux de calcium, la densité de moules zébrées devrait augmenter de façon exponentielle, bien plus rapidement que ce que nous avons vu aux lacs Magog et Memphrémagog , prévient Isabelle Picard.

La fermeture du lac réclamée

Lueur d'espoir : Bleu Massawippi croit qu'en agissant rapidement, il y a encore des chances de sauver le lac du coriace envahisseur.

Que nos recherches actives aient été négatives tout l'été et jusqu'à la mi-automne nous donne espoir que l'implantation ne soit pas encore incontournable, que nous sommes encore au début de la contamination , espère Michèle Gérin.

Mais pour y arriver, des mesures draconiennes s'imposent, selon l'organisme. À commencer par la fermeture immédiate du lac aux plaisanciers. C'est une première mesure crève-coeur qui, si elle est mise en place, fera des insatisfaits. D'autres viendront inévitablement au printemps , admet la directrice générale, qualifiant l'accès au lac de véritable passoire .