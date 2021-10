37 000 nouvelles places en CPE, mais des garderies privées inquiètes

La Coalition des garderies privées non-subventionnées du Québec se dit oubliée dans le plan de Québec. Elle prédit même une mort certaine du réseau si le gouvernement n'agit pas rapidement.

Nous perdons des enfants pour les CPE à chaque jour, du jamais vu après le mois de septembre ! Ne me dites pas que le réseau est surchargé et qu’il manque de place , a plaidé la présidente de la Coalition, Marie-Claude Collin, dans un communiqué.

Selon ce qui a été annoncé ce matin, Québec compte investir au moins 3 milliards de dollars d’ici 2024-2025, soit 1,8 milliard de plus que prévu, pour compléter tel que promis le réseau de services de garde éducatifs à l’enfance.

Rien pour rassurer la Coalition, pour qui le réseau est à son pire depuis 20 ans. Le regroupement craint non seulement la fermeture de garderies privées, mais aussi la défection d'éducatrices qualifiées vers les CPE pour un meilleur salaire.

Pour la propriétaire de la garderie Pomme Aventure, à Saint-Cyrille-de-Wendover, c'est tout le réseau privé qui doit être converti au public. Si ce n'est pas le cas, vous devez nous aider financièrement, car ce qui risque d'arriver, c'est que les 7000 places offertes en milieu privé ferment. Et ça, ça va juste empirer la situation , prédit Valérie Therrien.

On est là et on fait partie de la solution. On a besoin d'aide et le crédit d'impôt doit être de 50 dollars par enfant.

Une citation de :Valérie Therrien, propriétaire d'une garderie privée