Le camping est un lieu qui regorge de personnages colorés. C’est ce qui a en partie inspiré Geneviève Kirouac, directrice générale du Théâtre à tempo et metteuse en scène du spectacle Camping.

L’autre part d’inspiration vient des artistes eux-mêmes. Quand on travaille l’art clownesque, on va chercher quelque chose en dedans de nous, une petite chose qu’on a, mais on le grossit encore plus , explique la directrice. Elle a repéré ce qui ressort le plus naturellement chez les artistes pour le pousser au maximum. Ce qui est sorti, c’est des personnages qui vivraient bien dans un camping!

Ils sont nombreux à vivre dans ce décor à l’esthétique rétro.

On découvre les rapports entre la mémé du camping, l'employé du camping qui gère tout, les deux bohèmes qui s'installent, ceux qui sont un peu plus pincés avec leur caravane super belle... C'est l'interaction entre tous ces gens-là qui vivent en communauté. Une citation de :Geneviève Kirouac, directrice générale du Théâtre à tempo et metteuse en scène du spectacle Camping

Nombreuses aventures

Tout au long du spectacle, ces personnages vivront de nombreuses aventures.

Le public pourra même prendre part au spectacle. Une partie du parterre sera aménagée en véritable cour arrière. C’est l’idée du Diamant, mais qu’on a trouvé très très bonne. On a mis nos artisans qui ont travaillé à la conception du spectacle pour qu’ils poursuivent leur travail jusque dans la salle , explique Geneviève Kirouac.

Les places les plus près de la scène seront installées sur du gazon synthétique. Chaises Adirondack, balançoires et canots feront office de bancs dans cette section immersive.

Le spectacle Camping a été joué environ 150 fois depuis sa création, surtout en Europe.

Camping sera présenté au Diamant du 7 au 19 décembre et du 28 au 30 décembre 2021.