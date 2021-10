Des bourses de 6000 $ et de 10 000 $ pour étudier en Gaspésie

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles lance deux programmes de bourses pour attirer de nouveaux étudiants et répondre aux besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs.

Le premier programme de bourse s'adresse principalement aux jeunes qui étudient déjà dans une autre institution collégiale. On a des ententes avec des collèges, principalement dans la région de Montréal et de Québec, où un étudiant peut venir suivre un trimestre ici et on lui offre du financement , détaille Jean Gagné, directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Selon le programme d'étude choisi, la bourse prévoit l'octroi d'une enveloppe de 6000 $, versée sur deux ans.

Sept formations francophones et deux anglophones sont visées par cette bourse mobilité .

Pour en bénéficier, les étudiants doivent être originaires des régions de la Capitale nationale, du Centre-du-Québec, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie, de Montréal, du Nord-du-Québec ou de l'Outaouais.

Toutefois, le directeur des études mentionne que les jeunes de la région peuvent être aussi éligibles, s'ils résident à 100 kilomètres ou plus du campus afin de favoriser l'accès aux études supérieure de nos étudiants de notre propre région .

Combler le manque de main-d'œuvre

Un second programme de bourse est offert aux étudiants qui choisissent d'étudier dans un secteur où la demande de main-d'œuvre est très forte , ajoute Jean Gagné.

Les secteurs visés sont travail social, éducation spécialisée, informatique et éducation à l'enfance.

Selon la formation choisie, le montant versé à l'étudiant variera entre 2200 $ et 6000 $. L'argent pourra être attribué aux élèves sans tenir compte de leur région d'origine.

Le parcours en Techniques d'éducation à l'enfance est le seul où les étudiants pourront cumuler les deux enveloppes boursières, s'ils répondent aux critères de provenance géographique. Ils pourront alors cumuler un montant de 10 600 $ en bourses.

Maintenir l'offre pédagogique à Gaspé

Le Cégep de Gaspésie et des Îles, qui recense 1022 étudiants inscrits. L'établissement n'a pas de prévision quant au nombre d'étudiants qu'il espère attirer avec ces deux bourses.

Toutefois, Jean Gagné espère que le nombre de candidats sera suffisant pour maintenir l'offre de formation. On a connu une décroissante régionale qui a affecté nos demandes d'admission. Si on a 20 % d'augmentation de la clientèle régionale, ce serait au-delà de nos espérances , précise le directeur d'études.

Les candidats intéressés sont invités à s'inscrire avant le 1er mars 2022 pour la rentrée d'automne.

Les deux bourses proviennent du budget du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.