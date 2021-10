Nouvelles liaisons entre l’aéroport de Québec et l’Ouest canadien

À partir du 20 mai 2022, trois vols hebdomadaires permettront d’assurer la liaison entre la Vieille Capitale et la métropole de la Colombie-Britannique. La nouvelle ligne entre Québec et Calgary sera pour sa part exploitée à partir du 21 mai à raison de quatre vols par semaine.

Ces nouvelles liaisons avec Vancouver et Calgary répondront à la demande croissante du marché de Québec pour les voyages dans l'Ouest canadien, tout en permettant aux touristes de l'Ouest canadien de découvrir et de visiter la ville de Québec , a souligné Mark Galardo, premier vice-président à la planification du réseau et à la gestion du chiffre d’affaires chez Air Canada.

Les dessertes de Calgary et Vancouver à partir de l’aéroport de Québec seront exploitées par Air Canada Rouge et assurées par des A319 d’Airbus. Elles s’ajoutent à celles de Fort Lauderdale et Orlando, qui entreront en vigueur le 19 novembre et le 17 décembre, respectivement.

Les nouvelles lignes seront exploitées par Air Canada Rouge (archives). Photo : Getty Images / AFP/Daniel Slim

Hausse des fréquences

Air Canada va également augmenter la fréquence des liaisons avec Punta Cana et Cancún à partir du 20 décembre. La société aérienne compte en outre rétablir sa capacité d’avant la pandémie sur les lignes Québec-Montréal (huit vols par jour) et Québec-Toronto (cinq vols par jour).

Le président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Stéphane Poirier, a salué les nouvelles liaisons vers Vancouver et Calgary annoncées jeudi.

Dans le cadre de sa stratégie de reprise, Air Canada investit pour favoriser la croissance de son marché. Nous sommes convaincus que la population de la région la soutiendra dans ses efforts , a-t-il commenté.

La nouvelle a aussi réjoui la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).