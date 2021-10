COVID-19 : 42 nouveaux cas dans la région de Sudbury, dont 23 reliés à une éclosion

Santé publique Sudbury et districts a recensé 42 nouveaux cas de COVID-19 lors de sa mise à jour quotidienne jeudi.

Sur son site web, le bureau de santé indique que 23 des 42 cas sont reliés à une éclosion, sans préciser s’il s’agit de celle qui a été déclarée à la prison du district au début de la semaine.

Il s’agit de la plus importante augmentation en 24 heures dans ce district sanitaire depuis le 13 mars, au plus fort de la troisième vague dans la région.

La région de Sudbury compte 133 cas actifs, soit 37 de plus que mercredi.

Côté vaccination, le bureau de santé de Sudbury a administré 295 doses en 24 heures, y compris des troisièmes doses à des personnes plus vulnérables.

La situation est plus stable ailleurs dans le Nord de l’Ontario, alors que les six autres bureaux de santé font état d’un total combiné de quatre nouvelles infections et de trois cas actifs.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound en compte trois de plus, ainsi que deux nouvelles guérisons.

L’unique autre cas dans le Nord ontarien a été détecté dans la région de Kenora.

Les bureaux de santé des districts de Thunder Bay, de Porcupine, du Timiskaming et d’Algoma n’ont pas signalé de nouvelles infections jeudi.

Plus de 87 % des résidents du Nord de l’Ontario âgés de 12 ans ou plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et environ 82 % ont reçu deux doses.