Des citoyens de Senneterre demandent la démission de Caroline Roy

Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé, Christian Dubé, ils demandent la démission ou la destitution immédiate de Mme Caroline Roy et de M. Claude Morin. Nous jugeons que les citoyens du pôle de Senneterre sont brimés dans leurs droits et sont en danger à la suite de la fermeture de l’urgence de Senneterre 16 heures par jour , peut-on lire.

Une heure plus tôt, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue présentait son point de presse hebdomadaire.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT affirmait alors ne pas être surprise des situations survenues à Senneterre depuis la fermeture de l'urgence lundi après-midi.

Plusieurs témoignages ont été entendus dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, notamment de la part d'une mère dont le fils de 21 mois, qui faisait des convulsions, a dû être transporté par ambulance pendant qu'elle-même faisait la route jusqu'à Val-d'Or en état de panique.

Caroline Roy assure que son organisation a bien évalué la situation, mais que des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité de la population malgré la fermeture de l'urgence 16 heures par jour.

Je pense que ce qu’on peut dire maintenant, c’est que le service il est là. Il est autrement, il n’est pas sans impact, mais oui, il est offert et il est sécuritaire. C’est pour ça qu’on a ajouté une ambulance, c’est pour ça qu’on travaille avec l’équipe clinique aussi pour revoir l’offre de service. On a un soutien aussi à la population; on avait bien compris qu’au niveau des moyens de transport, ça pouvait être plus difficile, donc on s’est assuré de pouvoir faire des ententes avec les compagnies de taxi , souligne-t-elle.

Caroline Roy a aussi lancé un appel au calme à la population de Senneterre. Elle ajoute qu'elle est ouverte aux solutions.

Questionnée sur le plan déposé par la municipalité, qui inclut des horaires de 8 et 12 heures avec les employés en place pour maintenir le service ouvert, Mme Roy a indiqué que ce plan ne pouvait pas être mis en place.