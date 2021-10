Bilan touristique des Îles : 10 % moins de visiteurs en 2021 qu’en 2019

Après avoir connu l’an dernier sa pire saison touristique depuis 1996, l'archipel a presque retrouvé le niveau d’achalandage touristique qui était observé avant la pandémie.

Les décideurs madelinots avaient établi que la fréquentation touristique de 2021 ne devait pas dépasser celle de 2019, mais certains Madelinots avaient mis en doute le respect de cette limite, au cours de l'été.

Les statistiques présentées lors de la Journée du tourisme, tenue jeudi au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord, démontrent toutefois que le nombre de visiteurs n’a pas fracassé l’ancien record.

Évolution du nombre de visiteurs durant l’été aux Îles-de-la-Madeleine Évolution du nombre de visiteurs durant l’été aux Îles-de-la-Madeleine Année Nombre de visiteurs (de juin à septembre) 2017 56 000 2018 60 000 2019 63 250 2020 30 180 2021 57 600

Hausse des entrées aériennes, de la durée des séjours et des VR véhicule récréatif

Les visiteurs ont été 5 % moins nombreux à se rendre sur l'archipel par bateau cet été, comparativement à 2019.

Cette baisse est entre autres liée à la forte diminution des voyages de groupe et à l’annulation des croisières du bateau Vacancier. Le traversier qui relie Souris à Cap-aux-Meules a tout de même transporté 74 % des visiteurs qui se sont rendus aux Îles-de-la-Madeleine cet été.

Le quart des visiteurs est entré aux Îles-de-la-Madeleine par l'aéroport cet été (archives). Photo : Radio-Canada

En contrepartie, le nombre d'entrées par voie aérienne s'est accru de 16 %. Ainsi, plus du quart des visiteurs (26%) sont arrivés dans l’archipel en avion lors de l’été 2021, comparativement à 18 % il y a cinq ans.

Force est de constater que l’aérien prend de plus en plus de place , observe le directeur général de Tourisme Îles de la Madeleine, Michel Bonato. Ce mode de transport est nécessaire pour développer les courts séjours et des produits de niche. Ça va alimenter nos réflexions , indique M. Bonato.

La durée du séjour moyen est passée de neuf nuits en 2019 à onze nuits cette année.

Malgré cette hausse, l’Association touristique régionale estime qu’il n’y a jamais eu plus de 12 000 touristes en même temps dans l’archipel en juillet, soit l’équivalent de la population locale.

Les statistiques fournies par la CTMACoopérative de transport maritime et aérien permettent aussi de constater que, dès la semaine du 25 juillet 2021, le nombre de personnes qui quittaient l’archipel en traversier était plus élevé que le nombre de visiteurs qui arrivaient aux Îles-de-la-Madeleine en bateau.

Les réservations d'espace pour véhicules récréatifs à bord du traversier ont augmenté de 33% cet été, comparativement à 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La responsable des communications et du marketing de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien rapporte aussi une hausse de 33 % de réservations pour les véhicules récréatifs à bord du traversier, par rapport à 2019, ce qui a entraîné quelques contraintes d’accès.

Il y a un engouement particulier pour le camping , note Claudia Delaney pour expliquer le phénomène.

Accès des Madelinots au traversier

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien rappelle que la saison 2021 a été marquée par la mise en place d'une liste d'attente prioritaire pour les Madelinots qui peinent parfois à pouvoir à monter à bord du traversier à la date de leur choix durant la haute saison touristique.

La Coopérative rapporte que 18 % des Madelinots qui ont effectué une réservation à bord du traversier entre juin et septembre ont dû avoir recours à cette liste d'attente et que 97 % d'entre eux ont finalement pu obtenir une place à bord au moment espéré.

C’est un bilan qui est très positif, la liste privilège pour les Madelinots a très bien fonctionné , soutient Claudia Delaney.

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien se dit également très satisfaite de la première saison d’opération du traversier Madeleine II, malgré les nombreux défis liés à la mise en service de ce nouveau bateau.

La saison touristique 2021 marquait l'entrée en service du Madeleine II (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des inquiétudes soulevées

Au cours de la Journée de tourisme, quelques entrepreneurs madelinots ont pris la parole pour faire part de leurs préoccupations face à l’achalandage touristique.

Certains ont affirmé être inquiets face au trafic routier en saison estivale, à l’effritement des relations entre les tourismes et les Madelinots et au nombre élevé de personnes qui fréquentent les milieux naturels comme les lagunes et les dunes, notamment les adeptes de cerf-volant autotractés et les propriétaires de véhicule récréatifs.

La copropriétaire des Jardins du havre vert, Sophie Cassis, s’est montrée inquiète de voir plusieurs entrepreneurs complètement exténués au terme de la saison touristique. Son intervention au microphone a été applaudie par de nombreuses autres personnes présentes.

En livrant nos produits agricoles, je côtoie beaucoup de restaurateurs et d'employés des épiceries , explique Mme Cassis. Depuis 2019, je vois les restaurateurs et les employés des épiceries lors de nos livraisons de produits agricoles, des gens qui n’arrivent pas à suffire à la demande et à la tâche.

Je vois des entrepreneurs qui ont la langue à terre et qui sont fatigués autour de moi. Peut-être qu’on accueille beaucoup de visiteurs pour notre capacité et qu’on n’a pas la capacité de bien les servir, ou du moins, qu’on le fait au détriment de la santé de nos travailleurs. Une citation de :Sophie Cassis, copropriétaire des Jardins du havre vert

Ce n’est pas qu’on n’aime pas accueillir les gens ; le tourisme est important pour notre entreprise et notre milieu , précise toutefois Sophie Cassis. C'est très intense pour les entrepreneurs. Il y a une réflexion à faire sur la forte période d’achalandage.

La copropriétaire des Jardins du havre vert, Sophie Cassis, rapporte observer beaucoup de travailleurs exténués de la saison touristique. Elle les côtoie notamment lors des livraisons des produits agricoles de son entreprise (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le directeur de Tourisme Îles de la Madeleine reconnaît que les irritants liés au tourisme, déjà ressentis au terme de l’été 2019, sont exacerbés en raison du contexte actuel.

On s’aperçoit qu’il a de gros problèmes de main-d’œuvre aux Îles, un problème d’hébergement des travailleurs saisonniers qui peuvent aider les entreprises à mieux répondre à l’offre touristique et que les normes sanitaires font en sorte que les services sont moins fluides , admet Michel Bonato.

Michel Bonato, directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine, estime que les acteurs madelinots doivent travailler de concert à atténuer les irritants liés au tourisme plutôt que d'affirmer qu'il y a trop de touristes dans l'archipel (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Avant l’été, les autorités madeliniennes avaient fait part de leur intention de ne pas dépasser l’achalandage touristique de 2019 pour les saisons 2021 et 2022, en limitant la capacité du traversier, dans le but de ne pas outrepasser la capacité d’hébergement et de préserver l’équilibre entre les visiteurs et la population locale

Questionné sur la possibilité d’abaisser davantage cette cible, compte tenu des enjeux de main-d’œuvre qui risquent de perdurer, le directeur de Tourisme Îles de la Madeleine, estime qu’il est encore trop tôt pour se prononcer, car des consultations et des discussions sur le sujet sont encore à venir.