La population d’Amqui invitée à se faire dépister pour freiner la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ouvrira vendredi une clinique de dépistage de masse de la COVID-19 à Amqui. Les autorités de santé publique invitent la population générale à aller se faire tester étant donné la recrudescence des cas de COVID-19 dans la MRC de La Matapédia.

La clinique de dépistage sera sur rendez-vous seulement. Jusqu'à nouvel ordre, les tests n'auront plus lieu à l'hôpital d'Amqui.

Clinique de dépistage à Amqui Ouverture de 8 h à 16 h

Prise de rendez-vous au 1-877-644-4545

Adresse : Club des 50 ans et plus, 91 rue du Collègue, Amqui

La santé publique est préoccupée de constater qu'au cours de la dernière semaine, de nouveaux cas de contamination au virus de la COVID-19 ont été recensés tous les jours dans cette MRCMunicipalité régionale de comté . Trois éclosions sont en cours dans des écoles d'Amqui.

Six cas de COVID-19 parmi des élèves et du personnel ont été dénombrés à l’école primaire Caron d'Amqui depuis mercredi. Deux cas de la maladie ont aussi été recensés à l’école Sainte-Ursule et deux autres à l’école secondaire Armand-Saint-Onge, toujours à Amqui.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme que les écoles primaires Caron et Sainte-Ursule basculeront à l’enseignement à distance vendredi pour permettre de minimiser les contacts entre les élèves et le personnel.

Les autorités de santé publique feront le point dimanche. Dans l’éventualité d’éclosions importantes, les deux écoles primaires pourraient demeurer fermées pendant les deux prochaines semaines.

D’autres détails à venir…