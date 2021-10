Le certificat de vaccination avec code QR entre en vigueur en Ontario

De leur côté, les commerçants et les entreprises peuvent utiliser l’application VerifOntario pour vérifier le statut vaccinal des clients, en plus de demander une pièce d’identité.

L’application, qui est offerte en anglais et en français, peut lire les codes QR et déterminer rapidement si la personne est pleinement vaccinée.

Le processus pour obtenir un code QR  (Nouvelle fenêtre) est le même que pour obtenir une preuve de vaccination en format PDF, sur le site web du ministère de la Santé. D’ailleurs, désormais, tous les certificats de vaccination auront un code QR.

Il est aussi possible pour les codes QR d’être envoyés par la poste ou d’être récupérés dans une bibliothèque. Or, les preuves vaccinales en format PDF ou en papier seront toujours acceptées dans les commerces.

Selon le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ce nouveau processus vise à faciliter la tâche des entreprises qui doivent vérifier les preuves vaccinales.

Il sera également plus facile et sécuritaire pour les Ontariens de montrer leur preuve de vaccination , selon lui.

Depuis le 18 octobre, tous les Ontariens pouvaient déjà télécharger leur preuve de vaccination améliorée contenant un code QR. Les entreprises pouvaient télécharger l’application depuis le 15 octobre en prévision du lancement officiel.

Avoir un processus uniforme va vraiment nous faciliter la tâche pour la vérification des preuves vaccinales. Une citation de :Kyle Marcus, propriétaire du restaurant Alibi Room

Plusieurs commerçants utilisent déjà l’application pour valider les preuves vaccinales, comme l’explique Kyle Marcus, le propriétaire du restaurant Alibi Room à Sudbury.

Ça fait quelques jours que nous utilisons l’application. C’est très facile à utiliser, souligne-t-il.

En date de mercredi, le gouvernement dénombrait plus de 896 000 téléchargements de l’application VerifOntario ainsi que plus d’un million de vérifications de codes QR.

À ce jour, plus de 83 % des Ontariens de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 87 % ont reçu une première dose.