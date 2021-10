Les policiers de Toronto non vaccinés seront suspendus après le 30 novembre

Aucun membre du service de police de Toronto ne sera autorisé à entrer dans les bâtiments tant qu'il ne se sera pas conformé à cette politique de vaccination et de divulgation obligatoire du statut vaccinal.

Les membres non vaccinés ou refusant de partager leur statut de vaccination ne seront pas non plus éligibles à des promotions à des postes de supervision ou de gestion, a indiqué le service de police de Toronto dans un communiqué de presse émis jeudi.

La vaccination contre la COVID-19 protège la santé et la sécurité de chacun de nos membres, de nos lieux de travail et du public que nous servons , a déclaré le chef James Ramer.

Jusqu'à présent, 90 % des membres du service ont divulgué leur statut vaccinal, 97 % d'entre eux ont reçu au moins une dose de vaccin et 94 % sont complètement vaccinés.

Avec les informations de CBC