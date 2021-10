La jeunesse prend un nouvel ÉLAN dans la MRC Abitibi

L’organisme a dévoilé jeudi son nouveau nom qui s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle. Le travail d’idéation a été piloté par Jenny Corriveau, de Ta Gueule Communications.

Elle nous amenait des idées et quand elle a amené cette idée là, moi la première, j’ai dit oui. Un élan pour les jeunes, un élan pour l’organisme, c’est un renouveau , souligne la présidente Louise Morin.

Les jeunes ont aussi été impliqués dans le processus de consultation par l’organisme.

Ensuite, on a brainstormé sur plein d’idées, mais rien qui faisait le "wow!" qu’on cherchait. Puis, à un moment donné, ça m’a sauté dans la face, je vais dire comme un orignal dans le parc, parce que le nouveau nom est l’ÉLAN. L’ÉLAN pour l’élan que l’organisme donne aux jeunes pour les faire avancer plus loin et les faire s’élever dans leur vie de jeunes qui s’en vont vers l’âge adulte. Élan parce que c’est une maison des jeunes rurale, donc l’ÉLAN, l’orignal, un organisme qui a du panache, et de là pouvaient sortir 80 000 déclinaisons , raconte Jenny Corriveau.

Quant à la nouvelle signature visuelle, elle prend la forme d’un TAG comme on peut en voir dans les graffitis, avec des couleurs vives et des éclaboussures en arrière-plan qui rappellent le panache de l’orignal.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'image visuelle d'Élan Photo : gracieuseté Ta Gueule Communications

Une maison des jeunes rurale

L’ÉLAN offre des services d’animation aux jeunes de 10 à 17 ans qui vivent en milieu rural dans la MRC Abitibi. L’organisme possède deux animatrices et un chef d’équipe ainsi que des ententes avec les maisons des jeunes de Barraute et de Pikogan. Il travaille à la prévention des dépendances, à la promotion des saines habitudes de vie et à l’incitation à la participation citoyenne.

C’est une maison des jeunes qui s’occupe des 20 secteurs ruraux, municipalités, TNO ou communautés autochtones autour de la ville d’Amos. On a des ententes avec des municipalités qui prêtent des locaux et on essaie d’aller faire une animation au moins par semaine. On rejoint entre 100 et 200 jeunes chaque année. C’est un peu variable parce que ça dépend du nombre d’ententes qu’on a , précise la directrice générale, Cindy Chalifoux.

Les 15 ans de l’organisme seront célébrés par différentes activités, dont la présentation d’un spectacle-bénéfice avec l’humoriste Jean-Thomas Jobin, le 26 novembre prochain à Amos.