Le Yukon aux urnes pour élire maires et conseillers municipaux

Au Yukon, les électeurs sont appelés à se prononcer sur leurs prochains maires et conseillers municipaux pour les trois prochaines années. Les huit municipalités du territoire sont concernées, ainsi que les conseils consultatifs locaux.

C'est jour de vote au Yukon. De Whitehorse à Dawson, en passant par Marsh Lake, les personnes inscrites sur les listes électorales sont appelées à se prononcer sur le futur de leurs villes.

Dans la capitale yukonnaise, trois candidats sont en lice pour le poste de maire après que Dan Dan Curtis, qui a dirigé la ville pendant neuf ans, a décidé de laisser son siège vacant.

Les électeurs devront également élire six conseillers municipaux sur une liste de 17 candidats.

Norma Felker, la directrice de scrutin, affirme que, pour le moment, tout se déroule bien, même si elle note que quelques bureaux de la ville sont très occupés. Les temps d’attente ne dépassent pas quelques minutes dans ces bureaux , souhaite-t-elle préciser.

Elle prie tout de même les électeurs de ne pas attendre trop tard pour s’y rendre.

Mme Felker affirme aussi que les bulletins spéciaux ont connu encore plus de succès cette année. Pour la première fois, nous proposions l’option du vote par la poste. Ceux-ci doivent être reçus avant 14 h pour être comptabilisés.

Myles Dolphin, qui s’occupe des communications pour la Ville, encourage les gens à s’intéresser à cette élection, qui est, selon lui, une opportunité de faire respecter les changements voulus par les citoyens.

Je sais que c’est la troisième élection de l’année et, naturellement, les gens en ont marre, mais je crois que c’est la plus importante. Les politiques et décisions qui sont prises à ce niveau vous concernent sur une base quotidienne.

Dans la ville, les sept bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 20 h. Les résultats préliminaires seront annoncés en ligne après la fermeture des bureaux. Si nécessaire, un recomptage pourra avoir lieu vendredi.

À Teslin et à Mayo, le suspens sera moindre, puisqu’un seul candidat s’est présenté dans chacune des deux municipalités. Gord Curran et Trevor Ellis sont donc élus sans opposition.