Des vents pouvant atteindre 120 km/h soufflent sur les côtes sud de la C.-B.

Les alertes publiées par l'agence fédérale concernent la côte centrale, la côte Sunshine, Haida Gwaii et plusieurs secteurs côtiers de l'île de Vancouver. Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages , explique Environnement Canada.

Une carte d'Environnement Canada montre les secteurs touchés par de forts vents le 21 octobre 2021. Photo : Environnement Canada

L'avis signale que les vents forts sont dus à un système météorologique intense qui crée des rafales pouvant atteindre de 70 à 120 km/h dans les zones côtières à découvert. Les vents violents pourraient briser des branches d'arbres , prévient Environnement Canada.

Le vent devrait tomber en début de soirée.