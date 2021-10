Des taux de vaccination sous-estimés dans plusieurs communautés du N.-B.

Une nouvelle carte de la province montrant le taux de vaccination rectifié révèle que la région de Tracadie détient un taux qui se situe entre 70,1 % et 80 % en date du 20 octobre. Un taux qui est semblable au reste de la province.

La version précédente, envoyée aux maires et aux conseillers municipaux de la province le 15 octobre, indiquait plutôt que le taux de vaccination au sein de sa population admissible était de moins de 65 %.

Elle était d'ailleurs accompagnée d'une lettre signée par la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, et le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, leur demandant de se mobiliser afin d'encourager la vaccination dans leur communauté.

Dans un courriel envoyé jeudi, le directeur des communications du ministère de la Santé, Bruce Macfarlane, attribue cette faute à un usage erroné des données de cartographie. [Le ministère de la Santé] a utilisé des cartes datant d’avant les récentes fusions municipales , soulève-t-il.

Nous regrettons toute répercussion que cette erreur a pu entraîner dans cette région et nous continuerons à nous efforcer de fournir des renseignements les plus à jour et les plus opportuns possibles pendant cette pandémie , ajoute-t-il.

La carte initialement transmise aux communautés de la province avait également sous-estimé les taux de vaccination dans les régions de Saint-Stephen, Saint-Jean, Grand-Sault et Minto.

Soulagement à Tracadie

Évidemment quand les résultats ont été dévoilés au début de la semaine, j'étais surpris et un peu déçu de voir qu'on avait le plus bas taux de la province , déclare le député libéral provincial de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson.

Mais en repensant aux chiffres, il s'est souvenu des échos entendus à la clinique de vaccination communautaire à Tracadie, où il fait du bénévolat. Les infirmières [...] qui sont là-bas m'ont toujours dit que Tracadie, c'est très achalandé , dévoile-t-il.

C'est lorsqu'il a communiqué avec le ministère de la Santé jeudi matin pour avoir l'heure juste qu'il a finalement pu être rassuré. Les gens prennent la pandémie au sérieux, ils font leur devoir comme citoyen de se faire vacciner. Donc je peux dire que je suis fier des gens de la région de Tracadie , confie-t-il.

Mélanie McGraw, rencontrée à Tracadie, est ravie d'apprendre que le taux de vaccination est finalement plus élevée dans sa région. C'est une bonne nouvelle! s'exclame-t-elle.

Quand on s'aperçoit qu'on fait une erreur, je pense que c'est bien d'admettre qu'on a fait une erreur, puis de rectifier notre erreur et de mettre les choses au clair , concède Mélanie McGraw.

C'est rassurant , admet Alfreda Vienneau, qui reconnaît avoir eu peur quand le gouvernement a dévoilé que la région de Tracadie avait le plus faible taux de vaccination de la province. Elle ne le blâme pas. Une erreur, ça arrive à tout le monde , dit-elle.

