Symposium des parents 2021 : la famille résiliente à l’ordre du jour

Quand nous avons approché les intervenants, nous voulions mettre l'accent sur la COVID-19, parce qu’il y a eu beaucoup d’anxiété et d’isolement, en plus des risques financiers et organisationnels , a mentionné Abdallah Oumalek, directeur général de l’Association des parents fransaskois ( APFAssociation des parents fransaskois ) en entrevue à Point du jour.

L'événement se tient en mode virtuel.

De 10 h à midi, les participants pourront réseauter grâce aux ateliers destinés aux parents, aux éducatrices et aux gestionnaires des centres éducatifs et de la petite enfance.

Le quatrième atelier sera destiné aux parents et familles exogames. Il sera donné en anglais. Pour cet atelier, M. Oumalek précise que les demandes ont été identifiées à la suite de recommandations d’anciennes assemblées.

On va de l’avant avec ça cette année , a-t-il affirmé.

Ateliers au symposium : Comment lâcher prise sans perdre le contrôle

Prévention et gestion des dérapages professionnels

La francisation dans un contexte multilingue

La sensibilité parentale (en anglais)

Les bébés ne viennent pas avec des catalogues

Un atelier artistique pour les enfants sera offert en après-midi après l’Assemblée générale annuelle.

Le directeur général de l’APF mentionne que les parents et les tuteurs veulent de l’aide et des informations. C’est pourquoi ils participent à ces ateliers.

Les bébés ne viennent pas avec des catalogues. Plus ils grandissent, plus ça devient difficile. On sait que toutes les étapes ne sont pas faciles. C’est aussi pour se former et se réseauter, a-t-il évoqué.

Lors de l’Assemblée générale annuelle en après-midi, les membres de l’APF auront l’occasion de se prononcer sur une recommandation du conseil d'administration pour les paiements en ligne et transferts électroniques.

Avec les informations d’Elsie Miclisse