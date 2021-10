Mairie d’Alma : des engagements environnementaux de Manon Girard et de Sylvie Beaumont

Bien connue pour ses implications sociales, notamment parce qu’elle a fondé le café communautaire L’Accès, la femme d’affaires a dévoilé les détails de sa plateforme électorale, jeudi.

Manon Girard veut entre autres créer un programme d’accueil et de rétention des nouveaux résidents, créer des logements abordables, améliorer l’offre de service de garde et favoriser une plus grande transition socioécologique. Selon elle, il est temps d’offrir un avenir plus rose aux enfants en s’attaquant aux défis de la crise climatique.

Il faut s’assurer que chaque personne de notre ville ait les mêmes droits, les mêmes accès et les mêmes bonheurs. Je trouve ça hyper important, et je ne pense vraiment pas que ça va me nuire de ne pas avoir été sur le conseil municipal. Au contraire. On veut peut-être un regard neuf et c’est pour ça que je suis là, on veut un regard neuf. J’ai énormément de respect pour les autres candidats et les autres candidates, mais je suis là pour offrir quelque chose de différent. Je veux qu’on aille plus haut, plus loin, qu’on fasse mieux ensemble et qu’on prenne soin de nos enfants , a-t-elle mentionné en mêlée de presse.

Sylvie Beaumont promet un parc industriel écoresponsable

Manon Girard n’est pas la seule candidate à la mairie à aborder le thème de l’environnement à moins de trois semaines du vote.

La candidate à la mairie d'Alma et conseillère sortante, Sylvie Beaumont Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Membre du conseil municipal depuis 17 ans, Sylvie Beaumont veut qu’un parc industriel écoresponsable voie le jour dans la ville de l’hospitalité, un endroit qui allierait développement économique et respect de l’environnement, a-t-elle annoncé par voie de communiqué.

Si elle remporte son pari le soir de l’élection, elle assure que le parc permettra aux entrepreneurs qui désirent s’y implanter de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sylvie Beaumont souhaite aussi que les déchets générés à l’intérieur du parc soient récupérés.

Un parc industriel écoresponsable, ça s’inscrit parfaitement dans mon désir de faire d’Alma un pôle majeur de l’économie circulaire. Pour réduire notre empreinte environnementale, on doit créer des réseaux d’échange entre les citoyens, mais aussi entre entrepreneurs, où ce qui ne sert plus à l’un devient utile pour l’autre , a expliqué celle qui voudrait également aménager des aires de repos pour les travailleurs ainsi que des espaces verts.

Les autres candidats à la mairie d’Alma sont le conseiller sortant Jocelyn Fradette et l’ancienne conseillère Lucille Gagnon.

Avec des informations de Laurie Gobeil