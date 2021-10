Toujours pas assez de psychologues dans le secteur public au Québec

Puisque les professionnels établis affichaient complet à Matane, Andréanne Gingras a consulté le site de l'Ordre des psychologues du Québec pour étendre ses recherches.

Je pense que j'ai envoyé entre vingt et trente courriels à des cabinets différents. Ils m'ont tous répondu qu'ils n'avaient pas de disponibilités, même dans plusieurs mois, et qu'ils ne prenaient pas de nouveaux clients , se remémore-t-elle.

Cette situation était difficile à vivre. On vit ça comme un échec. Une citation de :Andréanne Gingras

Andréanne Gingras, résidente de Matane, a tenté en vain de consulter un psychologue. Elle a fini par consulter virtuellement une travailleuse sociale de Montréal. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Selon les Centres intégrés de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Est du Québec, les délais pour voir un psychologue varient entre 2 et 3 mois en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent et six mois sur la Côte-Nord. Mais selon la Coalition des psychologues du réseau public québécois, ces délais sont plutôt de six mois à deux ans.

En novembre 2020, le gouvernement annonçait un investissement de 100 millions de dollars en santé mentale au Québec. Près d'un an plus tard, les listes d'attentes sont encore longues et les psychologues continuent de quitter le réseau.

L'enjeu salarial du réseau public

Dr Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, accuse le manque d'attractivité et de rétention dans le réseau. Il manquerait plusieurs centaines de psychologues dans le réseau public , s'inquiète-t-elle.

La spécialiste s'appuie sur différents sondages, réalisés auprès de doctorants finissants et de psychologues qui exercent sur le terrain. Le constat est implacable : la reconnaissance salariale des psychologues au public est insuffisante.

La rémunération d'un psychologue est moins élevée d'environ 27 % au public qu'au privé, selon la Coalition.

Si on compare à l'Ontario, elle estime qu'un psychologue gagnerait annuellement 45 000 $ de plus dans la province voisine qu'au Québec lors de sa première année d'exercice dans le réseau public.

Un risque pour les personnes vulnérables

Andréanne Gingras a fini par consulter virtuellement une travailleuse sociale de Montréal.

Elle s'étonne toutefois du manque de soutien professionnel. Ma problématique n'était pas sévère donc je m'en suis très bien sortie. Mais pour des personnes qui souffrent énormément, ça ne doit pas être évident, de trouver de l'aide actuellement.

D'autant plus que le réseau public offre une expertise pluridisciplinaire qui n'est pas disponible dans un cabinet privé.

Dr Gauthier donne l'exemple d' une jeune avec un trouble alimentaire, qui continue à perdre du poids et dont les signes vitaux sont instables, un psychologue ne sera pas à l'aise, dans un cabinet privé, tout seul de le traiter, il faut toute une équipe pour l'accompagner.

Selon la Coalition, le nombre de cas complexes a grimpé depuis le début de la pandémie, incluant en région, où les spécialistes sont moins nombreux.

Elle estime que ça laisse à l'abandon les populations les plus vulnérables, pas juste au niveau financier, mais celles qui présentent des problématiques plus sérieuses.

Avec les informations de Catherine Poisson.