19 nouveaux cas de COVID-19 sont signalés jeudi en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, 15 personnes sont hospitalisées dans des unités de traitement de la COVID-19, une de moins que la veille.

Cinq d’entre eux se trouvaient toujours jeudi aux soins intensifs.

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué légèrement depuis mercredi, passant de 165 à 163.

Un autre cas à l'Hôpital régional Valley

À l’Hôpital régional Valley, à Kentville, un cinquième patient qui ne se trouvait pas à l’unité COVID a reçu un résultat positif à un test de dépistage de cette maladie.

La province a déclaré une éclosion dans cet hôpital, mardi.

Une personne atteinte de COVID-19 est aux soins intensifs de cet établissement.

La régie de la santé a mis des tests de dépistage à la disposition du personnel hospitalier et des médecins.

Vaccination

Selon les plus récentes données, plus de 82 % des résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et au moins 77 % ont reçu les deux doses recommandées.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.