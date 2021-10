Températures automnales dans les normes contrairement à ce que l’on pourrait croire

Contrairement à ce que croient certaines personnes, les températures demeurent dans les normes saisonnières en Alberta, selon Armel Castellan, météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et Changement climatique Canada.

Tout comme plusieurs Albertains, Chiara Concini, étudiante au Campus Saint-Jean, est enchantée que l’automne soit chaud cette année .

En tant qu’étudiante universitaire, ça fait vraiment du bien d’être capable de faire du vélo jusqu’au campus , se réjouit-elle.

Cela dit, ce sentiment que l’automne albertain est plus chaud qu’à l’habitude n’est qu’une impression.

Le mois de septembre pour l’Alberta a été plutôt doux [...] le neuvième plus chaud pour Fort McMurray par exemple, indique Armel Castellan. Et après on a [vu] un mois d’octobre qui a retrouvé les normes pour le début du mois.

Il souligne que, vers le 11 octobre, les températures se sont trouvées nettement sous les normes atteignant presque -10 degrés Celsius à l’aéroport d’Edmonton, soit 17 degrés en dessous des normes pour ce temps-ci de l’année .

Le météorologue note ensuite une hausse des températures, allant jusqu’à 21 degrés Celsius, autour du 16 octobre, suivis d’une baisse, deux jours plus tard, descendant jusqu’à 4,8 degrés. Selon lui, ces deux jours de temps chaud, qui concordaient avec une fin de semaine, pourraient avoir contribué à cette impression que l'automne est plus clément.

Ça a oscillé pas mal, mais en gros, on se retrouve près des normes, sinon en dessous des normes saisonnières. Une citation de :Armel Castellan, météorologue, Environnement et Changement climatique Canada

Les derniers jours d’octobre sont statistiquement les plus frais , il faut donc s’attendre à ce que les températures baissent dans les prochains jours, conclut-il.

Le temps est difficile à prévoir l'automne

Règle générale, l’automne c’est la période de l’année où on peut très difficilement suivre les prévisions saisonnières , affirme Armel Castellan.

Il explique qu’il est très difficile de prévoir les températures pour les mois de septembre, octobre et novembre.

Toutefois, selon lui, pour l’instant, les prévisions pointent vers un mois de novembre avec des températures au-dessus des normes .