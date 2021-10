Victoria pourrait permettre des fauteuils roulants sur ses pistes cyclables

Le conseil municipal doit se pencher sur une motion qui va dans ce sens jeudi soir.

Pour Eric Doherty, du groupe écologiste Greater Victoria Acting Together, l’implantation d’un projet pilote qui permettrait à plus de gens d’accéder aux pistes cyclables va de soi dans un contexte de crise climatique.

Les craintes selon lesquelles les personnes à mobilité réduite pourraient gêner les cyclistes ne tiennent pas la route, selon lui. Il y a déjà des gens qui roulent vite et d’autres plus lentement , fait-il valoir.

La motion s'appuie sur un amendement à la loi provinciale sur les véhicules à moteur de 2019 permettant aux appareils motorisés pour personnes à mobilité réduite de circuler sur toute route désignée par une municipalité lors d’un projet pilote.

Apprendre à cohabiter

En fauteuil roulant, Peter Foran utilise déjà les pistes cyclables pour se déplacer à Victoria.

Je regardais les trottoirs achalandés, puis les belles pistes cyclables et j’ai décidé qu’elles étaient le moyen le plus rapide et le moins cahoteux de me rendre au centre-ville.

S’il reconnaît que les cyclistes n’apprécient pas toujours sa présence sur les pistes, Peter Foran croit qu’ils apprendront à cohabiter .

Avec des informations de l'émission All Points West