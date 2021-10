Le bonheur pure laine de Jo-Anne et ses alpagas

Les alpagas de Jo-Anne Burton sont devenus thérapeutiques pour l’éleveuse de Shillington, dans le Nord de l’Ontario. La transformation de la fibre en vêtement est dorénavant son gagne-pain et le tricot, une façon de solidifier le lien mère-fille.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ma mère est une grande tricoteuse. Quand on a commencé avec les alpagas, moi, je ne connaissais rien : la laine, le tricot, le tissage. Ma mère tricotait alors je me suis dit : si je peux apprendre à tricoter, à faire des choses avec la laine, on va pouvoir faire une vie , dit d'emblée Jo-Anne, qui se plaît à recevoir les conseils de sa mère.

Ensemble, le duo fait des tuques et des foulards avec de la laine d’alpaga qu'ils vendent dans leur boutique.

Pendant que sa mère tricotte, Jo-Anne s'installe au métier à tisser afin de confectionner un foulard. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est devenu une passion , raconte Jo-Anne, vouant une profonde admiration pour sa maman, Pauline.

C’est une joie de voir un alpaga dans sa cour puis qu’il te donne cette fibre là et de créer des objets concrets. C’est vraiment satisfaisant.

Une satisfaction que retrouve aussi Pauline qui se garde jeune et saine d’esprit avec ce passe-temps.

Pas le temps de m’ennuyer , avoue-t-elle. J’ai toujours quelque chose à faire.

Les alpagas: des chats des bois

Jo-Anne avoue être charmée par le joli minois et le peu d’entretien des alpagas, citant en exemple la traite des vaches au quotidien.

Les alpagas ne donnent pas de lait. Ils font de la laine qu’on tond une fois par année , ajoute-elle.

Jo-Anne compte aujourd'hui 27 alpagas. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La majeure partie du travail s’est fait à l’achat de la ferme en 2008 avec l’installation d’un enclos.

C’est important qu’ils soient protégés des prédateurs comme ils n’ont pas de défense. En même temps, ce sont des animaux qui font presque partie de notre famille. Ils ont tous des noms, ils savent leurs noms, mais ils ont quand même la personnalité d’un chat. Ils n’écoutent pas toujours. Une citation de :Jo-Anne Burton, propriétaire de Dream Acres Alpacas

À l’image de quelques chats, elle prend des marches avec ses bêtes à quatre pattes muni d’un attelage.

Il y en a qui sont faciles, faciles. C’est comme de deuxième nature, mais d’autres qui se jettent à terre quand tu mets l’attelage puis il te regarde en voulant dire… , plaisante-t-elle en terminant sa phrase avec un long silence laissant le choix du mot.

Le succès de la ferme virtuelle

Avant d’être emportée par le cancer des ovaires lundi dernier, l'entrepreneure Nicole Guertin avait convaincu Jo-Anne et Pauline d’offrir des visites virtuelles de sa ferme dans le cadre du projet des 101 expériences.

L’idée des visites virtuelles, je ne pensais vraiment pas que c’était vendable. Je ne pensais vraiment pas que les gens seraient intéressés à me voir parler à mes animaux. Une citation de :Jo-Anne, propriétaire de Dream Acres Alpacas

Jo-Anne a été grandement inspiré par la visite virtuelle qu'elle a offerte dans une résidence de personnes âgés. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pourtant, elle fait maintenant découvrir sa ferme dans des écoles d’Ottawa, Sudbury ainsi que des résidences de personnes âgées, grâce à son téléphone intelligent.