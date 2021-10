La FCL s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Pour atteindre ces nouveaux objectifs, la FCLFederated Co-operatives Limited a signé jeudi une entente avec l’entreprise pétrolière Whitecap Resources qui augmentera considérablement la quantité de dioxyde de carbone captée et séquestrée en Saskatchewan .

Dans le cadre de cet accord, les émissions de dioxyde de carbone captées à la raffinerie Co-op à Regina et au complexe de production d'éthanol, le Co-op Ethanol Complex, près de Belle Plaine, seront transportées, stockées et utilisées par la société Whitecap, qui opère à Weyburn, dans le sud de la province.

La transition vers une économie à faible émission de carbone est l'un des changements les plus importants, mais les plus nécessaires, que nous devrons faire dans notre longue histoire , a déclaré le président-directeur général de FCLFederated Co-operatives Limited , Scott Banda.

Il ajoute que la capture du carbone et la collaboration avec Whitecap ne sont que des exemples parmi les nombreuses voies qu’il explore pour intégrer des solutions durables afin d’améliorer la performance environnementale .

La FCLFederated Co-operatives Limited souligne qu’elle financera, construira et exploitera les installations au Co-op Ethanol Complex et à la raffinerie Co-op de Regina, afin de capter près de 500 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, qui seront transportées jusqu'à l'unité de Weyburn, le plus grand projet de séquestration de carbone au monde.

Le président-directeur général de Whitecap, Grant Fagerheim, se réjouit lui aussi de cette collaboration. Nous sommes ravis de nous associer à la FCLFederated Co-operatives Limited pour soutenir leur engagement dans la transition vers une économie à faible émission de carbone .

Il affirme que son expérience et son expertise en matière de séquestration du carbone aideront la FCLFederated Co-operatives Limited à atteindre ses objectifs environnementaux, en plus d’offrir des avantages économiques importants à la population de la Saskatchewan .

L'unité Weyburn a déjà séquestré plus de 36 millions de tonnes de dioxyde de carbone depuis le début du projet en 2000. Il devrait continuer à séquestrer près de deux millions de tonnes de carbone par an, selon le communiqué.