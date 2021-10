Jean-Marc Belzile s’engage à diffuser les données sur l’évolution des travaux routiers

En conférence de presse jeudi avant-midi, Jean-Marc Belzile a présenté ses engagements concernant les travaux routiers.

Le candidat s'est engagé à diminuer le pourcentage de rues qui requièrent des travaux, s’il est élu, et à rendre ce pourcentage public chaque année sur le site web de la Ville.

Les gens vont le voir, ça s’en vient. C’est surtout ça. Je dis souvent aux gens, "Vous n’aurez pas à chialer pendant quatre ans pour votre route, vous allez savoir. Elle est rendue dans le plan quinquennal, ça s’en vient". Donc c’est pour ça que je parle de transparence , indique-t-il.

Jean-Marc Belzile veut aussi rendre public le plan quinquennal des travaux routiers.

Ce plan-là, la Ville l’a. Donc, évidemment, parfois, on ne sera peut-être pas en mesure avec les subventions, les attentes, on va devoir retarder d’un an ou deux, mais ça revient à la transparence, insiste-t-il. On va leur expliquer par la suite : "Désolés, ça a été repoussé d’un an ou deux parce qu’on n’a pas eu les subventions". Et ça, les gens vont comprendre, parce qu’on ne va pas tout dépenser sur le dos des citoyens. Il faut attendre ces subventions-là.

De plus, Jean-Marc Belzile veut diminuer le nombre de parcomètres sur certaines rues adjacentes au centre-ville, mentionnant par exemple la rue du Terminus entre le centre commercial et la rue Principale.

Il y a beaucoup de parcomètres, mais qui sont toujours inutilisés en fait parce qu’il n’y a pas de commerces nécessairement. Il y a le centre d’achats, mais ils ont déjà leur stationnement. Donc, ça fait en sorte que personne ne les utilise, et ça enlève des stationnements pour les gens qui travaillent dans le secteur , dit-il.

Jean-Marc Belzile souhaite aussi que la piste cyclable sur la rue Perreault soit déneigée jusqu'aux Jardins du Patrimoine, parce que le trottoir de l’autre côté de la rue ne suffit pas aux besoins des résidents, selon lui.

Il n’est pas toujours facilement accessible. Il va y avoir la maison des aînés, les Jardins du Patrimoine. On parle quand même de plus 500 personnes dans ce secteur-là , constate-t-il.

Le candidat a aussi profité de l’occasion pour répondre à la mairesse sortante Diane Dallaire, qui a dit cette semaine que la Ville se trouvait en bonne santé financière.