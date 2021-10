Ottawa remplacera la PCRE par des programmes ciblant le tourisme et la restauration

La Prestation canadienne de relance économique (PCRE), qui a permis d’aider financièrement les Canadiens touchés par la pandémie, ne sera pas reconduite après le 23 octobre. Des programmes plus ciblés seront néanmoins en place jusqu’au 7 mai pour protéger les travailleurs et les entreprises dans des secteurs tels que le tourisme et la restauration.