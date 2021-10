Mesures coupe-circuits pour une semaine de plus

Le premier ministre Blaine Higgs en a fait l'annonce dans une conférence de presse jeudi. Je déteste que nous sommes de retour ici après que tout le monde ait travaillé très fort , a-t-il souligné.

M. Higgs et la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, ont souligné certaines améliorations pour ce qui est des principaux indicateurs. La santé publique fait état de 67 nouveaux cas de COVID-19, plutôt que plus de 100 comme c'était le cas il y a environ une semaine. Il y a maintenant 763 cas actifs, plutôt que quelque 1000 cas actifs il y a environ une semaine.

La province fait néanmoins état de 55 hospitalisations et 16 personnes se trouvent aux soins intensifs. La médecin-hygiéniste en chef soutient que les personnes vaccinées pourraient former le quart ou même la moitié des personnes qui contractent la COVID-19. Elle assure cependant que la probabilité que ces personnes soient hospitalisées est bien moins importante que chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ces dernières ont neuf fois plus de chances de devoir être hospitalisé, 22 fois plus de se retrouver aux soins intensifs et quatre dois plus de perdre la vie en raison de la COVID-19.

La province a d'ailleurs fait état de deux nouveaux décès, ce qui porte le nombre à 101 décès depuis le début de la pandémie. Le Nouveau-Brunswick dépasse donc la barre symbolique des 100 décès liés à la COVID-19.

